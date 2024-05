Daley Blind: veelzijdige voetballer met pacemaker op zijn Ajax-hart, getrouwd met jeugdliefde Candy-Rae

Daley Blind is een bijzondere voetballer. Niet omdat hij de sterren van het dak speelt, maar omdat hij altijd een voldoende haalt. En dat als hartpatiënt. Dit is Daley Blind, voetballer van het Nederlands elftal en de Spaanse stuntploeg Girona.

De eerste reactie van voetbalfans, als je de naam van Daley Blind noemt, is dat hij 'te traag is voor het moderne voetbal'. Hoe kan het dan dat elke trainer onder wie hij speelt, zelfs op zijn 34ste bij Girona, hem opstelt wanneer het kan? Snel lopen is inderdaad niet de kwaliteit van Blind, zullen ook al zijn trainers beamen. Maar snel dénken is wél zijn specialiteit. En juist daarom wordt hij in het internationale voetbal geroemd.

Blind moest zichzelf vaak verdedigen. "Het is mijn hele carrière al zo, ik maak me er niet druk om", zegt hij dan steevast. Hij weet precies hoe hij zijn zwakte moet counteren: "Als je goed opgesteld staat kom je ook niet in de problemen." Columnist Sjoerd Mossou van het AD omschreef Blind als voetballer perfect: 'Deze voetballer oogt traag, maar is juist exact het tegenovergestelde van dat, domweg omdat hij sneller denkt dan een mens ooit kan lopen. Deze speler ziet de ruimtes simpelweg eerder dan u of ik.'

Kind van Ajax

Bij zijn verwekking stond zijn lot al beschreven: Blind zou Ajacied worden. In de eerste plaats omdat hij in Amsterdam geboren werd. Hoe kan het ook anders, zijn vader Danny Blind behoorde tot één van de succesvolste Ajax-selecties in de geschiedenis. Vader Blind won de Champions League en tal van landskampioenschappen. Zijn genen zitten bijna 1-op-1 in Daley. Sinds zijn achtste voetbalde Daley al in de jeugdopleiding bij Ajax. Zijn hart zou hij voor altijd verpanden aan zijn club uit Amsterdam.

Meer dan 225 wedstrijden voor Ajax later en tussenstappen naar Manchester United (90 wedstrijden gespeeld), Bayern München (gratis als noodverband opgehaald begin 2023) en nu Girona (de stuntploeg uit Spanje waarmee hij Champions League-voetbal haalde), valt de naam van Blind wéér bij Ajax. Telkens weer wordt de naam van Blind genoemd als het over Ajax-dna gaat. Zeker nu de club in crisis verkeert en het smachten van de fans naar een herkenbaar Ajax-team steeds luider hoorbaar is. Maar nu bedankt Blind voor die vraag.

Daley Blind viert het 36ste kampioenschap van Ajax met Dusan Tadic. ©Pro Shots

Recordinternational?

Diezelfde fans verguisden Blind ook meer dan eens. Blind wisselde fluitconcerten met loftrompetten af. De kritiek werd vaak verstuurd vanuit de onderbuik, vanuit de publieke opinie of simpelweg uit dronkenschap. De trainers onder wie hij speelde, stelden hem desondanks telkens op. Zelfs bij het grote Nederlands elftal is hij sinds 2013 vaste waarde en staat hij inmiddels op meer dan 100 interlands. Wellicht wordt hij wel de opvolger van recordinternational Wesley Sneijder met 134 interlands.

Hartproblemen

Even werd er gevreesd dat Blind al die cijfers helemaal niet zou halen. De schrik was groot toen Blind in 2019 tijdens een wedstrijd van Ajax tegen Valencia plotseling in elkaar zakte. Hij bleek hartritmestoornissen te hebben en moest voortaan met een pacemaker voetballen. Een jaar later in een oefenwedstrijd Hertha BSC ging het weer mis en ging Blind naar het gras. De pacemaker deed zijn werk en belemmert hem verder niet (meer) om profvoetbal te spelen op het hoogste niveau.

Getrouwd met Candy-Rae

In 2019 trouwde Blind met zijn vriendin Candy-Rae Fleur, die dus nu ook Blind heet. Daarvoor waren ze al bijna tien jaar samen. Hun relatie gaat dus al ver terug. Samen hebben ze twee kinderen: zoon Lowen Dace (2019) en dochter Lemae Lourdes Fiore (2021). Zij reizen met papa Blind mee naar zijn voetbalavonturen. Ook altijd met de hond, genaamd Bob-Lee. Eind 2024/begin 2025 verwacht het gezin-Blind een derde kind. Daar zijn ze 'dankbaar' voor, zo schrijft Candy-Rae op Instagram.

EK 2024

Het volgende avontuur brengt ze naar Duitsland, waar Blind het seizoen 2023/2024 afsluit met het EK voetbal. Dat hij opgeroepen wordt door bondscoach Ronald Koeman, lijkt een zekerheidje. Zeker nu concurrent op linksback, Feyenoorder Quilindschy Hartman, geblesseerd is en niet mee kan. Maar zelfs als hij wél mee was gegaan, had hij de concurrentiestrijd met Blind waarschijnlijk verloren. Blind is namelijk overal waar hij speelt het lievelingetje van de trainer. Vanwege zijn multifunctionaliteit én zijn snelle denken.

Profiel Daley Blind