Damián van der Vaart zet flinke stappen in zijn eigen leven. Hij wordt nog altijd vaak gezien als 'de zoon van' ex-topvoetballer Rafael van der Vaart, maar vierde maandag 15 september een persoonlijke mijlpaal. De middenvelder maakte zijn basisdebuut bij Jong Ajax, in het betaald voetbal dus. Die beleefde hij met gemengde gevoelens.

De negentienjarige Damián van der Vaart stond voor het eerst in de basis bij Jong Ajax, maar verloor met zijn ploeg in eigen huis met 3-1 van ADO Den Haag in de Keuken Kampioen Divisie. Hij kon na afloop dus niet anders dan kritisch zijn, maar hij kon de uitslag ook lostrekken van zijn persoonlijke hoogtepunt. "Ik vond het oké gaan en ben natuurlijk heel blij. Ik speelde op een positie (verdedigende middenvelder, red.) waar ik nog nooit heb gespeeld, maar ik heb mijn best gedaan om het zo goed mogelijk in te vullen", zei hij na afloop tegen Ajax Showtime.

'Dat ik in de spiegel kan kijken'

Van invaller naar basisdebutant die ook nog eens de volle negentig minuten speelde. Het gaat hard met 'de zoon van' Rafael en Sylvie Meis. "Het is heel mooi dat ik vandaag in de basis mocht starten en ik hoop dat er nog vele volgen en dat ik grote stappen ga zetten in mijn ontwikkeling. Ik wil er iedere dag alles uithalen. Ik denk dat dat het sleuteltje is om zo ver mogelijk te komen. Dat ik in de spiegel kan kijken en kan zeggen: ik heb echt alles gegeven."

ADO Den Haag

ADO Den Haag trok de goede lijn door en versloeg in Amsterdam Jong Ajax met 3-1. ADO staat nu op de tweede plaats met 13 punten uit vijf wedstrijden. Jong PSV is met 15 punten uit zes duels nog koploper. De club uit Eindhoven verspeelde voor het eerst punten. Na vijf opeenvolgende zeges was Roda JC met 0-1 te sterk. Trainer Dirk Kuijt speelde met FC Dordrecht gelijk tegen Jong AZ: 1-1.

Topscorer KKD

Byron Burgering heeft Almere City FC in de eerste divisie aan een overwinning op FC Eindhoven geholpen. De aanvaller scoorde voor eigen publiek liefst vier keer. Almere was met 5-0 te sterk. Burgering maakte vrijdag in het met 4-2 verloren thuisduel met Jong PSV ook al twee doelpunten. Met zes treffers is hij nu topscorer van de eerste divisie. Het vorig seizoen uit de Eredivisie gedegradeerde Almere kon een overwinning goed gebruiken. Het elftal van trainer Jeroen Rijsdijk had al drie keer verloren.