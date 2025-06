Dansende Dick Advocaat zorgt voor hilariteit in De Oranjezomer: 'Het werkt wel'

Trainer Dick Advocaat heeft veel succes geboekt in de afgelopen WK-kwalificatieduels. Hij won met Curaçao dik van Saint Lucia en Haïti. Daarna was het tijd voor feest. En daar wordt in De Oranjezomer hard om gelachen.

In het programma hopen ze op het een WK-deelname voor de Nederlandse bondscoach met Curaçao. "Ze maken zelfs kans om het te winnen denk ik", grapt acteur en voetbalfan Frank Lammers. Advocaat doet het ontzettend goed met het nationale elftal, maar de gang van zaken is wel wat anders dan in Nederland.

Zo wordt er voor elke wedstrijd een gebed gedaan in de kleedkamer. De beelden daarvan worden getoond in de uitzending. "Het werkt wel", reageert Lammers. "Ja ze hebben gewonnen", vervolgt presentator Johnny de Mol. Er volgde dan ook een groot feest.

'Dancing Dick'

"Er zijn eerder al beelden opgedoken van 'Dancing Dick', zo zeggen ze dat in Amerika." Daarna is een filmpje te zien waarop de 77-jarige trainer helemaal los gaat in de spelersbus. Ook assistent Cor Pot (74) doet vrolijk mee, net als Kees Jansma (77).

"Mooi toch", besluit De Mol, die de presentatie van het programma overneemt van Hélène Hendriks. Zij is namelijk herstellende van een ingrijpende operatie en is daardoor een tijdje niet op tv te zien.

Curaçao deed deze interlandperiode erg goede zaken in de WK-kwalificatie. Na de winst op Saint Lucia (4-0) afgelopen zaterdag werd er woensdag met 5-1 gewonnen van Haïti.

Knuffels

Advocaat geniet met volle teugen van zijn functie als bondscoach van Curaçao. "We hebben een leuke groep", zei hij eerder over zijn selectie in het Algemeen Daglad. "De jongens beginnen de dag altijd met een knuffel."

Maar uiteraard wordt er ook serieus getraind. "Ik doe net alsof wij het Nederlands elftal trainen, hoor", zegt Advocaat. "Alles moet goed geregeld zijn, de materialen, de kleding, de hotels. Maar er is weinig geld. De spelers willen wel, ze geven gas op dat veld. En ze klagen nooit."

Alles over WK-kwalificatie

