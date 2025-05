'Dat ziet een kleuter van vier nog': NEC’er Bryan Linssen weigert ploeggenoot volle laag te geven

NEC leek op weg naar de finale van de play-offs om Europees voetbal, maar zag FC Twente er uiteindelijk met de volle buit vandoor gaan. NEC'er Bryan Linssen was direct na afloop goed ziek van de nederlaag, vooral omdat het aan NEC te wijten is. "Dan blijft de smaak voor veel mensen van buitenaf toch hangen dat het een moeizaam seizoen was", stelt Linssen tegen Sportnieuws.nl.

NEC speelde ruim tachtig minuten tegen een tiental van FC Twente, maar moest uiteindelijk het onderspit delven tegen de Tukkers. Lange tijd leek er niets aan de hand met een 2-1 voorsprong, totdat Vito van Crooij een te korte terugspeelbal gaf, waardoor Steijn de 2-2 wist te scoren. "Als je achteraf kijkt, hebben wij de wedstrijd weggegeven. We kwamen op een 2-1, niets aan de hand. We waren op dat moment véél beter en dan geef je die 2-2 zo weg...", zegt Linssen.

Géén volle laag voor teamgenoot

De 34-jarige aanvaller weigerde Van Crooij de volle laag te geven. "Zo'n fout is heel duidelijk. Ik denk dat een kleuter van 4 jaar ook ziet dat het een fout was. Dus je kan wel gaan schelden, maar dat heeft weinig zin. Hij ziet zelf ook van: shit, dat had ik anders moeten doen. Dus dan heb je weinig zin om er ook iets over te zeggen. Hij zal nog wel een paar keer eraan terugdenken."

Linssen beseft dondersgoed dat precies dat moment het kantelpunt in de wedstrijd was. "Dat was cruciaal. Alleen, ik moet ook zo eerlijk zijn: in de eerste veertig minuten heeft FC Twente ons scheel getikt en alle kanten van het veld laten zien. Toen hadden we niks te zeggen, maar toen kwam de rode kaart en vanaf dat moment was het omgedraaid. Dan weet je dat bij hun een keer een bal kan goed vallen en dat gebeurde. Eén kans, direct een goal."

'Moeizaam seizoen'

NEC kende een bijzonder zwaar seizoen. Lange tijd vochten ze tegen degradatie, maar dankzij een uitstekende winreeks van drie duels aan het einde wist het verrassend plek acht te bemachtigen, wat recht geeft op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. "Dan mag je zeggen dat je het heel goed gedaan hebt. Maar stel dat je deze punten verspreid over het seizoen had behaald en als achtste was geëindigd, dan zou het beeld van het seizoen als geheel heel anders zijn."

"Nu sluit je het seizoen af met een sterke serie, waardoor je op plek acht eindigt. Toch blijft bij velen van buitenaf de indruk hangen dat het een moeizaam seizoen was. Terwijl, als je volgend jaar zegt dat je achtste bent geworden, zullen mensen denken: oh, goed seizoen."

'Play-offs speel je om te winnen'

In Nederland wordt regelmatig gediscussieerd over het afschaffen van de play-offs voor Europees voetbal, met als argument dat de winnaar vaak al vroeg aan het nieuwe seizoen moet beginnen vanwege de voorrondes van de Conference League.

Linssen trekt zich daar echter niets van aan. "Je wilt gewoon winnen. Of je eerder moet beginnen, doet er helemaal niet toe", stelt de teleurgestelde NEC'er, die ondanks de sterke prestatie van dit seizoen zichtbaar baalt. "Kijk, je kunt ook de beker of de titel winnen, in de Champions League-finale staan en verliezen. Volgens mij ben je dan ook teleurgesteld, toch? Als je iets hebt, wil je altijd meer."

'Verliest liever kansloos met 3-0'

Het zure gevoel overheerst bij Linssen vooral door de manier waarop NEC verloor van FC Twente. "Uiteindelijk waren we er dichtbij, dat maakt het misschien nóg wel zuurder. Je verliest soms liever kansloos met 3-0, dan dat je het zelf weggeeft. Dat hebben we nu wel gedaan en dat is zuur", besluit Linssen.