Plots was daar het nieuws over John Heitinga. De oud-trainer van Ajax die met pek en veren de Johan Cruijff ArenA uit werd gezet, meldt zich bij Tottenham Hotspur. Hij wordt daar assistent van Thomas Frank bij een club die in een gigantsich dal zit. Een groot risico ligt op de loer voor de Nederlander in Engeland.

Het is een bijzondere stap van John Heitinga om weer in Engeland aan het werk te gaan als assistent. Na zijn vertrek bij Ajax legt hij het hoofdtrainerschap opnieuw naast zich neer. Alsof hij zelf ook heeft bedacht: ik ben een betere assistent dan hoofdtrainer. Met deze keuze lijkt hij een succesvol hoofdtrainerschap in de top van de voetbalwereld te kunnen vergeten.

Heitinga als goede assistent

Dat hoeft niet erg te zijn; een goede assistent is immers goud waard. Toch is de keuze opvallend. In Engeland was iedereen verbaasd over de kritiek uit Nederland op de coach van Ajax. Hij had het bij Liverpool als assistent geweldig gedaan en was daar geliefd. Zó geliefd dat het Tottenham verleidde met hem in zee te gaan. Daarmee neemt Heitinga een gigantisch risico. Dat hij het net zo goed gaat doen als bij Liverpool en daarvoor West Ham United is allerminst zeker. Dat komt niet door hem - want hij heeft de kwaliteiten - maar door de club.

Lesje geleerd bij Ajax

Heitinga zou zijn lesje wel geleerd moeten hebben bij Ajax. Daar stapte hij met het volste vertrouwen in, maar werd hij slachtoffer van de puinhoop binnen de club. Nu stapt hij in bij een wereldclub die op een beschamende 14e plek staat in Engeland en waar het bestuurlijk ook een chaos is. Op dezelfde dag als zijn komst stelden ze ook nog een nieuwe Director of Football aan, afkomstig van de City Group. Wordt Heitinga opnieuw meegesleurd in de malaise van een club, zou dat funest zijn voor zijn carrière.

Heitinga voegt zich in een illuster rijtje van Nederlandse assistenten die succesvol zijn in de top van de voetbalwereld. Pepijn Lijnders kon het als hoofdtrainer niet waarmaken bij NEC en ook niet bij RB Salzburg. Maar na het ontslag als hoofdtrainer schoof hij direct weer in bij de grote clubs van de wereld: Liverpool en recentelijk nog Manchester City.

Een ezel stoot zijn hoofd niet twee keer...

Daarbij moeten de invloeden van René Meulensteen (Manchester United, red.) en Albert Stuivenberg (Arsenal) ook niet vergeten worden. Krijgt de carrière van Heitinga zo'n status, dan zou dat alsnog prachtig zijn. Maar deze stap naar Spurs is er een met een gigantisch risico. Opnieuw is de kans van falen erg hoog en dat moet hij nou juist niet hebben. Nogmaals slachtoffer worden van een falende club is de Nederlander niet gegund.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.