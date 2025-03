De dag dat Daley Blind en de VAR alle PSV'ers tot complete waanzin dreef: 'Give the cup to them, today!'

Het is één van de bekendste uitspraken in de geschiedenis van de Eredivisie. In een leeg stadion krijste toenmalig PSV-trainer Roger Schmidt het uit: 'Give the cup to them, give the cup to them, today!'. Vlak ervoor werd een beslissing van de VAR in het voordeel van Ajax genomen, waardoor zij een cruciale wedstrijd wonnen. Dat had alles te maken met die ene bal van Daley Blind.

Het was die vreselijke coronatijd. Toch stond een leeg Philips Stadion stond onder hoogspanning. De Topper PSV-Ajax stond op het programma, en het was toen ook echt een topper te noemen. Het was halverwege het seizoen 2021-2022 en de twee waren verwikkeld in een felle titelstrijd. PSV stond met 1 punt voorsprong bovenaan. Na de wedstrijd in Eindhoven was dat wel anders. Elke Eindhovense vinger zal naar scheidsrechter Danny Makkelie en de VAR wijzen als schuldige van dat feit.

Dit is de dag waarop PSV het imago van Ajax naar het absolute dieptepunt in de historie bracht De overwinning van PSV op Ajax van vorig seizoen blijft een van de meest vernederende momenten in de geschiedenis van ‘De Topper’. Op die bewuste dag duwden de Eindhovenaren hun grootste rivaal met een klinkende zege naar de allerlaatste plek in de Eredivisie. Het imago van Ajax, als meest succesvolle club van Nederland, kreeg een flinke knauw.

Stukje geschiedenis in de voetbalcultuur

Lang leek de wedstrijd in 1-1 te eindigen. Het was een echte calsh tussen twee ploegen die vol voor het kampioenschap gingen. Ajax kwam voor, maar PSV maakte gelijk. Er ontstond een heus voetbalgevecht, met kansen over en weer. Tot er in de 74e minuut een opmerkelijke situatie voordoet, die zorgt voor een stukje voetbalcultuurgeschiedenis in Nederland.

Dit is Serdar Gözübüyük: scheidsrechter bij PSV - Ajax eist respect, wacht op eindtoernooi en raakte meermaals in opspraak Serdar Gözübüyük is een van Nederlands hoogst aangeschreven voetbalscheidsrechters en fluit zondag de kraker tussen PSV en Ajax in de Eredivisie. De in Haarlem geboren arbiter is al sinds 2010 actief in de Eredivisie en had ook al de leiding over enkele bekerfinales en internationale affiches. Ook was hij betrokken bij een aantal spraakmakende momenten in en rondom het voetbal.

Daley Blind

Daley Blind, toenmalig linksback bij Ajax, kreeg de bal langs de zijlijn. Bij zijn aanname naar voren stuit de bal wat op en gaat een stukje over de zijlijn, maar niet volledig. Daarna waagt Blind nog een gokje, door de bal over de lijn mee naar voren te nemen. De bal gaat wel erg ver over de lijn en hij besluit met een sliding de bal naar Steven Berghuis te passen. Die speelt op zijn beurt Noussair Mazraoui in en die scoort.

Makkelie en ook zijn assistent laten het gaan. Er is toch een VAR zal de gedachte geweest zijn. Die kwam ook daadwerkelijk op het oortje en moest minutenlang kijken. Verschillende hoeken werden gebruikt en ook op tv waren veel beelden te zien. Al gauw zagen de PSV-fans thuis: die bal is over de lijn. Dat leek ook zo op de beelden van ESPN. Maar de camera lag niet loodrecht op de lijn, waardoor elke invalshoek een ander perspectief kon geven.

Valentijn Driessen komt met bizar gerucht over PSV - Ajax: 'Willen ze dat?' De Eredivisie hervat komend weekend en uiteraard is PSV - Ajax hét klapstuk van het voetbalweekend. De Eindhovenaren moeten winnen om dichter bij koploper Ajax te komen, maar volgens Valentijn Driessen is het helemaal niet zeker dat er gespeeld gaat worden.

Give the cup to them, today!

Wie in ieder geval wel zeker was van het feit dat er onrecht was aangedaan bij PSV, was trainer Roger Schmidt. Hij zorgde voor een iconisch voetbalmoment, zijn uitspraak wordt tot op de dag van vandaag vaak herhaald. Hij was zo boos dat hij in zijn klaagzang riep: "Give the cup to them, give the cup to them, today!" Het pijnlijke feit was, dat Schmidt gelijk kreeg. Ajax pakte een voorsprong van twee punten na deze winstpartij. En dat was ook precies het verschil waarmee Ajax dat jaar kampioen werd.

Topscheidsrechter wordt na blunder keihard gestraft door KNVB Alle ogen waren gericht op de scheidsrechteraanstellingen voor de topper tussen PSV en Ajax dit weekend. Inmiddels is bevestigd dat Serdar Gözübüyük het duel tussen de titelkandidaten zal leiden. Tegelijkertijd krijgt Dennis Higler de aandacht op zich gevestigd vanwege zijn fouten in de topper tussen Ajax en AZ (2-2). De aanstellingen voor dit weekend suggereren dat hij gestraft is voor zijn optreden.

Discussie

De VAR, die toentertijd voor het derde seizoen werd gebruikt, kwam wederom onder druk te staan. Dagenlang werd er in iedere podcast, talkshow en nieuwsberichten gediscussieerd over deze situatie. Het probleem was dat ieder perspectief anders was van de camera. Makkelie zei na afloop "Op beeld lijkt de bal uit, maar ik weet vanuit mijn vak dat een bal niet altijd uit hoeft te zijn als het zo lijkt. De bal heeft een bolling. En daarom kan het perspectief veranderen."

En dat werd overal duidelijk gemaakt. In Studio Voetbal bij de NOS werd met een bal en een stuk gras de studio ingereden en op sociale media barstte het van de filmpjes van mensen die hetzelfde probeerden uit te beelden. Maar wat overblijft van dit iconische moment in De Topper is toch één uitspraak, die steeds opkomt als een team in de ogen van fans geholpen wordt door de arbitrage: "Give the cup to them, today!".

Dit is de scheidsrechter bij PSV - Ajax: toparbiter floot ook vorige ontmoeting tussen de titelkandidaten De scheidsrechter voor dé kraker van dit Eredivisie-seizoen is bekend: Serdar Gözübüyük heeft de leiding over PSV - Ajax, komende zondag om 14.30 uur in Eindhoven. De arbiter krijgt daarmee flink ogen op zich gericht, want er staat nogal wat op het spel.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.