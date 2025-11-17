Oranje is door het gelijkspel tegen Polen zo goed als zeker geplaatst voor het WK. Tegen Litouwen kan Nederland zich honderd procent zeker plaatsen en dan kan er gekeken worden naar de loting. Maar wie zijn de potentiële tegenstanders van Oranje op het WK in 2026?

Enkel bij een verlies van Oranje tegen Litouwen en een gigantische overwinning van Polen tegen Malta (meer dan tien goals verschil) kan Nederland het WK nog mislopen. Als dit scenario niet uitkomt, dan eindigt de ploeg van Ronald Koeman als eerste in de WK-kwalificatiepoule en is het WK dus zeker. Op vrijdag 5 december vindt de loting plaats en weet Nederland met welke drie landen het in de poule komt op het aankomende WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Oranje lijkt al een aantal landen te kunnen schrappen van die lijst.

Wie zijn de potentiële tegenstanders van Oranje?

Bij de loting van 5 december worden alle 48 deelnemende landen verdeeld over vier potten. Uit elke pot wordt vervolgens een land gehaald en die vier landen vormen dan samen één poule tijdens het toernooi aankomende zomer. Kijkend naar de potindeling zijn er al een aantal landen die Nederland waarschijnlijk kan schrappen als tegenstanders voor het WK.

FIFA-ranglijst cruciaal

In pot 1 komen de drie gastlanden en de negen best geplaatste landen volgens de wereldranglijst van de FIFA. Op dit moment staat Nederland zesde op die ranking en dus lijkt het onomkeerbaar dat Oranje in pot 1 terecht zal komen. Daardoor kan Oranje dus al niet bij de Verenigde Staten, Mexico en Canada in de poule komen. Op dit moment vormen Spanje, Argentinië, Frankrijk, Engeland, Portugal, Brazilië, België en Italië samen met Nederland de top 9 van de FIFA wereldranglijst. Die landen lijken dus ook in pot 1 te komen, als ze zich natuurlijk weten te plaatsen via het kwalificatietoernooi.

Voor de Italianen is het nog maar de vraag of dit gaat lukken. Zij moesten in groep I Noorwegen voor zich dulden als groepswinnaar, waardoor Italië de play-offs nog zal moeten spelen. Als het land zich via de play-offs plaatst, dan komen ze dus in pot één terecht. Landen als Marokko, Kroatië, Colombia en Noorwegen kunnen bijvoorbeeld wél geloot worden. Een overwinning van Nederland op Litouwen is nodig om zeker te zijn van de status als groepshoofd.

Andere potentiële tegenstanders

Alle landen die geplaatst zijn voor het WK en niet bij de beste negen landen van de FIFA wereldranglijst horen, zijn voor Nederland potentiële tegenstanders. Hieronder kun je zien welke landen zich al hebben geplaatst voor de strijd om het wereldkampioenschap.