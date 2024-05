De selectie van Tsjechië voor EK 2024, met twee Eredivisiespelers en delegatie Bayer Leverkusen

Ook Tsjechië heeft de selectie voor het EK gepubliceerd. Er zijn drie plaatsen ingeruimd voor spelers van de Duitse kampioen, terwijl ook Feyenoord en FC Twente worden vertegenwoordigd. Hofleverancier is echter Slavia Praag, met liefst acht spelers.

Het merendeel van de selectie is afkomstig uit de eigen competitie. Naast Slavia Praag leveren ook landskampioen Sparta Praag en Viktoria Plzen meerdere spelers. Matej Kovár, Patrik Schick en Adam Hlozek pakten de dubbel in Duitsland met Bayer Leverkusen, al waren ze alledrie geen vaste basisspelers.

Michal Sadílek had een belangrijk aandeel in het knappe seizoen van FC Twente en zou op het middenveld een duo kunnen vormen met sterspeler Tomás Soucek. De transfer van Ondrej Lingr naar Feyenoord pakte nog niet helemaal uit zoals gehoopt. Desondanks mag ook hij zich melden in Duitsland voor zijn eerste eindtoernooi.

Opvallende afwezige

Opvallende afwezige is Alex Král. De 26-jarige middenvelder speelde al bijna veertig interlands voor de nationale ploeg en was jarenlang een vaste waarde. Tijdens de laatste interlandperiode was hij er echter al niet meer bij en dat blijkt een voorbode te zijn geweest.

Tsjechië zit in poule F, waarin het achtereenvolgens tegen Portugal, Georgië en Turkije speelt. Tijdens de vorige editie in 2021 schakelden de Tsjechen Nederland uit in de achtste finale, waarna de kwartfinale het eindstation bleek. Denemarken was daarin met 2-1 te sterk.

Definitieve selectie Tsjechië voor EK 2024

Keepers

Víteszslav Jaros (Sturm Graz, OOS)

Matej Kovár (Bayer Leverkusen, DUI)

Jindrich Stanek (Slavia Praag, TSJ)



Verdedigers

Vladimír Coufal (West Ham United, ENG)

David Doudera (Slavia Praag, TJS)

Tomás Holes (Slavia Praag, TSJ)

Robin Hranác (Viktoria Pilzen, TSJ)

David Jurásek (TSG Hoffenheim, DUI)

Ladislav Krejcí (Sparta Praag, TSJ)

Martin Vítik (Sparta Praag, TSJ)

Tomás Vlcek (Slavia Praag, TSJ)

David Zima (Slavia Praag, TSJ)



Middenvelders

Antonín Barák (Fiorentina, ITA)

Václav Cerný (VfL Wolfsburg, DUI)

Lukás Cerv (Viktoria Pilzen, TSJ)

Matej Jurásek (Slavia Praag, TJS)

Ondrej Lingr (Feyenoord, NED)

Lukás Provod (Slavia Praag, TSJ)

Michal Sadílek (FC Twente, NED)

Tomás Soucek (West Ham United, ENG)

Pavel Sulc (Viktoria Pilzen, TSJ)



Aanvallers

Tomás Chorý (Viktoria Pilzen, TSJ)

Mojmír Chytil (Slavia Praag, TSJ)

Adam Hlozek (Bayer Leverkusen, DUI)

Jan Kuchta (Sparta Praag, TSJ)

Patrik Schick (Bayer Leverkusen, DUI)