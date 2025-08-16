De Eredivisie op zich is altijd al spannend genoeg. De Nederlandse competitie staat garant voor spektakel, maar wat minstens net zo belangrijk blijkt als punten in de Eredivisie zijn doelpunten. Meer dan eens wordt de stand aan het eind van het jaar beslist door doelsaldo. Elke week houden wij de ranglijst van meeste doelpunten bij.

PSV is vorige week afgetrapt met een gigantische klapper. Door met 6-1 te winnen van Sparta hebben zij zes doelpunten voor en hebben zij een doelsaldo van 5. Net zoveel als NEC, dat uit de slof schoot tegen het gepromoveerde Excelsior. Er werd door een ieder verwacht dat Ajax ook wel zou mee dingen om de eerste plek na de eerste speelronde. Maar ze bleven steken op 2-0 tegen Telstar, net als Feyenoord dat deed tegen NAC.

Doelsaldo

Verschillende jaren zijn er op cruciale plekken in de ranglijst beslissingen gevallen door doelsaldo. De kampioen, maar ook de play-offs om promotie/degradatie zijn er wel eens mee beslist. Het is dan ook niet gek dat met name de trainers van topclubs hameren op veel doelpunten. Zelfs als er al een comfortabele voorsprong staat. Doelpunten kunnen het verschil maken.

Speelronde 2

In speelronde 2 wacht PSV een moeilijkere tegenstander dan Sparta op papier. Ze mogen op bezoek bij FC Twente, dat nog zoekende is naar hun vorm. Normaliter is dit een vrij lastige uitwedstrijd, maar PSV liet vorig jaar zien daar niet bang voor te zijn: na een vroege achterstand werd het 1-3 voor de Eindhovenaren. Met een ruim doelsaldo van vijf punten, zullen ze niet zo gauw ingehaald worden.

Feyenoord daarentegen kan wel een klapper maken. Zij moeten zaterdag naar stadsgenoot Excelsior; dat vorige week met 5-0 op de broek kreeg van NEC. De promovendus is nog druk op zoek naar versterkingen en zal een mooie prooi zijn voor Feyenoord. Ajax daarentegen lijkt op voorhand niet gauw dicht bij PSV en NEC te komen. Zij moeten op bezoek bij Go Ahead Eagles, nooit een makkelijke wedstrijd.

