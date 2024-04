De vermoedelijke opstellingen van Feyenoord en NEC voor de finale van de KNVB Beker

Feyenoord en NEC staan zondagavond tegenover elkaar in De Kuip voor de finale van de TOTO KNVB Beker. De Rotterdammers kunnen het seizoen nog redden door de beker te winnen, voor NEC wordt het historisch wanneer zij er met 'de dennenappel' vandoor gaan. Hieronder vind je de vermoedelijke opstellingen van Feyenoord en NEC voor de bekerfinale.

Bij Feyenoord ontbreken de al langer geblesseerden Quilindschy Hartman en Gjivai Zechiël. Verder is iedereen fit volgens Arne Slot. Dus ook Mats Wieffer, om wie een vraagteken hing de afgelopen dagen. Zaterdagmiddag werd hij overigens gewoon gespot op de training van Feyenoord op 1908, het trainingscomplex van de club. "De groep staat er goed voor, fit. Op de bekende gevallen na natuurlijk", zei Slot vrijdag op de persconferentie.

Hij was er ook lovend over de aanstaande tegenstander en diens trainer Rogier Meijer. "Als je de tweede seizoenshelft kijkt, staan zij vierde en dat zegt veel over de ontwikkeling die zij hebben doorgemaakt. Dat komt ook door de goede trainer, want hij weet dat ik dat vind", complimenteerde Slot de trainer van zondag.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord in bekerfinale

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Geertruida; Wieffer, Timber, Stengs; Minteh, Giménez en Paixão

Twijfelgevallen bij NEC

Bij NEC zijn een paar spelers niet helemaal fit. Het gaat om Lasse Schöne en Bart van Rooij. Middenvelder Dirk Proper kan wel starten, de vraag is alleen hoe lang hij het volhoudt.

Trainer Rogier Meijer was ook complimenteus. "We moeten de wedstrijd van ons leven spelen, willen we daar resultaat halen", zei hij over de finale. "Voor NEC een hele mooie gebeurtenis dat we spelen om een prijs zo laat in het seizoen. Ik kijk wel veel naar hoe Slot speelt en hoe hij dingen oplost in het voetbal. Dat bewonder ik wel, moet ik zeggen."

Vermoedelijke opstelling NEC in bekerfinale

Vermoedelijke opstelling NEC: Cillessen; Pereira, Sandler, Nuytinck, Verdonk; Hoedemakers, Proper, Chery; Hansen, Ogawa en Sano

De bekerfinale tussen Feyenoord en NEC begint zondagavond om 18:00 uur in De Kuip.