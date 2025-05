De vloek van Harry Kane duurt voort: Bayern München na krankzinnig duel nog geen landskampioen

Bayern München had zaterdag de eerste kans om voor de 34e keer kampioen van Duitsland te worden, maar RB Leipzig stak daar een stokje voor. Voor men die de carrière van Harry Kane op de voet volgen, zal dat niet als een verrassing zijn gekomen.

Bayern trad aan tegen RB Leipzig, dat op een teleurstellende vijfde plaats staat in de Bundesliga. Der Rekordmeister speelde uiteindelijk in de laatste minuut met 3-3 gelijk tegen Xavi Simons en consorten. Met de rust stond het 2-0 voor de thuisploeg, maar die voorsprong gaven ze in de tweede helft volledig uit handen (2-3). In de laatste minuut maakte Yussuf Poulsen gelijk.

Door de nederlaag kan naaste belager Bayer Leverkusen zondag op zes punten van Bayern komen, met dan nog twee wedstrijden te gaan. Leverkusen zal eerst moeten afrekenen met SC Freiburg, dat op een knappe vierde plek staat in de Bundesliga. Het doelsaldo van FC Bayern is echter veel beter.

De vloek van Kane

Door de remise van Bayern duurt de vloek van Kane nog even voort. De Engelse spits scoorde al 447 keer in zijn carrière, maar mocht nog nooit een prijs omhoog houden. Op sociale media wordt Kane daar vaak belachelijk om gemaakt. Toen hij in Duitsland tekende leek dat het einde van de vloek te betekenen, maar vorig seizoen was Leverkusen de beste van Duitsland.

Kane deed zaterdagmiddag niet mee. De spits liep tegen Mainz vorige week tegen zijn vijfde gele kaart van het seizoen aan. "Het is een beetje mijn verhaal, maar ik zal de titel harder vieren dan wie dan ook", zei de hoofdrolspeler daar zelf over. Door die kaart was hij geschorst tegen RB Leipzig. Wellicht geluk bij een ongeluk voor de Engelsman: volgende week zaterdag trekt Bayern naar Borussia Mönchengladbach om daar opnieuw te proberen de titel veilig te stellen. Daar kan Kane wel bij zijn.

