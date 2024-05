De voorlopige selectie van Spanje voor het EK 2024: Real-spits Joselu wel, Marco Asensio niet

Twee keer scoren in de halve finale van de Champions League, dan moet je wel worden opgenomen in de (voorlopige) selectie van je land. Real Madrid-spits Joselu is één van de 29 namen in de voorlopige selectie van Spanje voor het EK 2024.

Hij scoorde tweemaal tegen Bayern München in de slotfase en draaide zo een 1-0 achterstand om. Door zijn doelpunten staat Real Madrid komende zaterdag in de finale van de Champions League. Daarin neemt Joselu, net als ook Dani Carvajal en Nacho Fernandez, het op tegen Borussia Dortmund.

Droomscenario Joselu: twee jaar geleden als fan naar Champions League-finale, nu als matchwinner Real Madrid flikte woensdagavond maar weer eens het onverwachte. De recordkampioen van de Champions League stond in de return van de halve finale van de Champions League tegen Bayern München op de rand van de uitschakeling, maar toen was daar invaller Joselu. De 34-jarige Spaanse veteraan zorgde met twee goals voor de ommekeer én stuurde zijn favoriete club naar de finale op Wembley.

Vier spelers melden zich later

Bondscoach Luis de la Fuente had er geen moeite mee om in zijn 29-koppige voorselectie ook onbekendere spelers te selecteren. Zo zitten Ayoze Perez van Real Betis en Aleix Garcia van Girona ook in de selectie. De selectie moet zich overigens melden op de dag dat Real Madrid de Champions League-finale speelt.

Ook Aymeric Laporte mag zich wat later melden op het trainingskamp in Las Rozas, omdat hij een dag eerder nog de finale van de Saoedische beker speelt met Al-Nassr. Spanje oefent voor het EK begint tegen Andorra en Noord-Ierland.

Op het EK kent Spanje een loodzware groepsfase, met Italië, Kroatië en Albanië. Italië is de regerend Europees kampioen, terwijl Kroatië op de afgelopen twee WK's de halve finale haalde.

Voorlopige selectie van Spanje voor EK 2024

Keepers: Unai Simon, Alex Remiro, David Raya



Verdedigers: Jesus Navas, Dani Carvajal, Robin Le Normand, Nacho Fernandez, Dani Vivian, Pau Cubarsi, Alex Grimaldo en Marc Cucurella



Middenvelders: Martin Zubimendi, Rodri, Mikel Merino, Fabian Ruiz, Pedri, Marcos Llorente, Fermin Lopez, Aleix Garcia, Alex Baena



Aanvallers: Lamine Yamal, Ferran Torres, Dani Olmo, Nico Williams, Ayoze Perez, Alvaro Morata, Joselu, Mikel Oyarzabal