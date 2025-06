Enschede werd op 13 mei 2000 opgeschrikt door een gigantische vuurwerkramp, een nationale tragedie die diepe sporen naliet in de regio Twente. Voor toenmalig FC Twente-aanvoerder Erik ten Hag en trainer Fred Rutten zijn de herinneringen aan die periode nog altijd levendig. In gesprek met Sportnieuws.nl blikken ze terug op de impact van de ramp en het overweldigende herstel, met als hoogtepunt de heroïsche KNVB Beker-winst van een jaar later.

Rutten heeft de ramp nog haarscherp op zijn netvlies staan. "Vlak na de training hoorden en zagen we een aantal vuurpijlen de lucht in gaan. Dan denk je: moet je kijken, joh. Maar heel kort daarna kwam er een gigantische knal met enorme rookontwikkeling. De druk van die knal was dusdanig groot dat zelfs de ruiten op de vliegbasis knapten. Toen wist je wel: dit is iets groots", blikt de oud-trainer ruim 25 jaar later terug op die gitzwarte dag.

'Vrouw en dochter zaten heerlijk in de tuin'

Huidig Bayer Leverkusen-trainer Ten Hag herinnert zich de oerknal als de dag van gisteren. "We waren allemaal heel geëmotioneerd. In het begin wisten we niet van de hoed en de rand. Dat was niet zoals tegenwoordig, dat we via mobieltjes kunnen zoeken op nieuwssites. Je had teletekst en er waren mobieltjes om naar het thuisfront bellen. Ik wist dat mijn vrouw en dochter naar Enschede waren om te shoppen. Dat vond ik wel spannend. Gelukkig waren ze allang thuis en zaten ze heerlijk in de tuin", vertelt Ten Hag over het moment dat de ramp zich voltrok.

Daags na de ramp moest FC Twente ‘gewoon’ voetballen tegen Feyenoord, tot grote frustaties van velen. "Ik zat er heel erg mee, het was heel moeilijk en dat is het nog steeds. Wij waren niet klaar voor dat duel en vonden dat die wedstrijd uitgesteld moest worden. Helaas werd anders beslist. We waren gewoon slaven van de macht", stelt Ten Hag. Rutten vult aan: "Met de levenservaring die ik nu heb, hadden we nooit gespeeld... Maar dat is achteraf altijd makkelijk."

Respectloze actie van KNVB

De clubleiding was in die dagen nauwelijks bereikbaar. Bestuurder Herman Wessels zat in het buitenland. "In deze tijd zou er zoveel druk zijn op de leiding, maar toen had die geen enkele notie wat er precies aan de hand was in Enschede. Maar we hadden natuurlijk nooit mogen spelen. Je kunt dat nooit meer goedmaken. Het was respectloos naar alle mensen die hun huizen verloren en zeker naar mensen die overleden zijn of zwaargewond zijn geraakt", aldus Ten Hag.

Betrokkenen weten zelf weinig van die wedstrijd in De Kuip. Vooral het optreden van Rutten na afloop van het duel maakte diepe indruk. Hij gaf bij de persconferentie aan dat er gekeken moest worden naar ‘de verschrikkelijke ramp in Enschede’ en ‘waar hebben we het allemaal over’ en liep spontaan weg. "Ik was laatst bij een fysio en daar zat de vrouw van een overleden brandweerman. En die zei nog van: ‘Ik vond het zo mooi wat u zei na de wedstrijd’. Die vrouw was heel dankbaar, dat vind ik dan wel weer leuk."

De ommekeer: bekerwinst in 2001

Exact een jaar later beleefde Twente juist een compleet andere dag, toen won FC Twente de KNVB Beker. "Dat is veruit het mooiste moment van mijn carrière geweest, door de hele setting. Rotterdam was met 35.000 Tukkers van ons en we hebben toch iets terug gedaan voor al die mensen in Enschede. Na die vuurwerkramp was er een heel negatief sentiment in de stad Enschede, bij FC Twente en bij iedereen in de regio Twente. Dat hing als een donkere wolk boven de regio en ook boven de club. Maar vanaf dat moment hebben we ze weer trots gemaakt."

"En die bekerwinst markeert ook wel een beetje de opmars van FC Twente. Vanaf 2001 heeft FC Twente de weg omhoog gevonden en zijn ze eigenlijk weer structureel bij de top van Nederland. Natuurlijk een keer weer teruggevallen door problemen op financieel gebied. Dat is wel vaak hier in Enschede en in de historie van FC Twente geweest, maar toen ook. Maar in principe hoort FC Twente vanaf dat moment weer gewoon bij de top van Nederland. Daar is de écht heel sterke binding die de mensen met FC Twente hebben begonnen", sluit Ten Hag optimistisch af.

Fred Rutten sluit zich daarbij aan. "Ik ben in ieder geval altijd blij geweest dat ik een klein beetje de mensen, die zoveel verdriet hebben gehad van het verliezen van je naasten, een klein feestje heb kunnen geven. Al was het vooral een groot volksfeest", lacht Rutten. "De wond zal nooit helen, maar het is een mooie opsteker geweest", besluit hij.