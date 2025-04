Declan Rice zet stadion Arsenal in vuur en vlam met deze twee wonderschone vrije trappen tegen Real Madrid

Declan Rice is dé held van het rode deel van Londen. De Engelse middenvelder was dinsdagavond tweemaal trefzeker namens Arsenal tegen Real Madrid in de Champions League. Beide doelpunten waren van grote klasse.

Na een ietwat saaie, of tactische eerste helft barstte het voetbalgeweld na de thee helemaal los. Rice zorgde na een klein uur spelen voor de voorsprong van Arsenal, door een vrije trap op knappe wijze om de Real Madrid-muur heen te krullen: 1-0. Thibaut Courtois kon er niet meer bij.

De Belgische keeper was vervolgens nog een keer kansloos op een inzet van Rice. En deze goal was van nog grotere klasse. De 26-jarige controleur schoot een vrije trap snoeihard in de rechterbovenhoek en zette Arsenal zo op een comfortabele 2-0 voorsprong.

Lastige klus voor Real Madrid

Om het nog erger te maken voor Real Madrid, maakte gelegenheidsspits Mikel Merino er ook nog 3-0 van. De Spanjaard maakt zodoende volop gebruik van de afwezigheid van Gabriel Jesus en Kai Havertz. Het is alweer de zesde treffer van de 28-jarige Merino als spits, terwijl hij normaal als centrale middenvelder wordt ingezet.

Volgende week woensdag staat de return in Madrid op het programma. De Koninklijke zal uit een ander vaatje moeten tappen om nog enige kans te maken op de halve finale. Sterren als Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Rodrygo en Jude Bellingham hadden in Noord-Londen in ieder geval weinig in te brengen.

