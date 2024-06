Definitieve selectie Spanje voor EK voetbal: toptalent Barcelona valt af, ook Marco Asensio niet van de partij

Spanje heeft de definitieve selectie voor het EK bekendgemaakt. Marco Asensio, die al ontbrak in de voorselectie, is er definitief niet bij. Ook drie spelers die bondscoach Luis de la Fuente op woensdag nog in de basis liet starten tegen Andorra reizen niet mee af naar Duitsland.

Champions League-winnaars Dani Carvajal, Nacho en Joselu zitten wel bij de selectie. Carvajal werd man van de wedstrijd in de finale tegen Borussia Dortmund omdat hij de openingstreffer voor zijn rekening nam. Nacho mocht als aanvoerder de cup met de grote oren in ontvangst nemen en Joselu zorgde er met twee late treffers tegen Bayern München eigenhandig voor dat de Madrilenen überhaupt naar de finale mochten.

Opvallende afwezige is Marco Asensio. De Spanjaard met Nederlandse roots heeft bijna veertig interlands achter zijn naam staan en was nog wel van de partij op de WK's van 2018 en 2022. In 2021 liet Luis Enrique hem echter al thuis voor het EK en onder diezelfde Enrique kon Asensio dit seizoen niet rekenen op een vaste basisplaats bij Paris Saint-Germain. Reden voor De la Fuente om de aanvallende speler niet op te nemen in de voorselectie. Logischerwijs ontbreekt Asensio ook op de definitieve lijst.

Afvallers

Wie wel in de voorselectie zaten, zijn Marcos Llorente, Pau Cubarsí en Aleix García. Llorente was er tijdens de laatste twee eindtoernooien nog wel bij, maar De la Fuente is duidelijk geen fan van de middenvelder van Atlético Madrid. De trainer nam Llorente nu pas voor het eerst op in de (voor)selectie en laat hem nu vallen bij de definitieve schifting.

Dat laatste geldt ook voor Cubarsí. De 17-jarige centrale verdediger was in de tweede seizoenshelft de revelatie van Barcelona en mocht in maart al debuteren in de nationale ploeg. Zijn basisplaats tegen Andorra was echter geen voorbode op een plekje in de EK-selectie. Ook Aleix Garcia, middenvelder van stuntploeg Girona, kan op vakantie.

🥹 Papá, amigo, nieto, hermano, marido... Tengo algo importante que decirte: 𝗩𝗔𝗦 𝗔 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗥 𝗘𝗡 𝗟𝗔 #EURO2024.



Esta es la lista definitiva de España para la @EURO2024 y no hay mejor narrador para este vídeo que alguien que sabe MUCHO de GANAR: @RafaelNadal.#VamosEspaña pic.twitter.com/j9AytBlxYM — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 7, 2024

Op het EK kent Spanje een loodzware groepsfase, met Italië, Kroatië en Albanië. Italië is de regerend Europees kampioen, terwijl Kroatië op de afgelopen twee WK's de halve finale haalde.

Definitieve selectie Spanje voor EK 2024

Keepers

Unai Simon (Athletic Bilbao, SPA)

Alex Remiro (Real Sociedad, SPA)

David Raya (Arsenal, ENG)



Verdedigers

Jesus Navas (Sevilla, SPA)

Dani Carvajal (Real Madrid, SPA)

Robin Le Normand (Real Sociedad, SPA)

Ayimeric Laporte (Al-Nassr, SAU)

Nacho Fernandez (Real Madrid, SPA)

Dani Vivian (Athletic Club, SPA)

Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen, SPA)

Marc Cucurella (Chelsea, ENG)



Middenvelders

Martin Zubimendi (Real Sociedad, SPA)

Rodri (Manchester City, ENG)

Mikel Merino (Real Sociedad, SPA)

Fabian Ruiz (Napoli, ITA)

Pedri (Barcelona, SPA)

Fermin Lopez (Barcelona, SPA)

Alex Baena (Villarreal, SPA)



Aanvallers

Lamine Yamal (Barcelona, SPA)

Ferran Torres (Barcelona, SPA)

Dani Olmo (RB Leipzig, DUI)

Nico Williams (Athletic Club, SPA)

Ayoze Perez (Betis, SPA)

Alvaro Morata (Atlético Madrid, SPA)

Joselu (Real Madrid, SPA)

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad, SPA)