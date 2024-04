Denzel Dumfries zingt met fans in de stad na kampioenschap Inter

Denzel Dumfries werd maandagavond kampioen met Inter. Het betekende zijn eerste titel op het hoogste niveau. Dat moest gevierd worden uiteraard, ondanks dat Dumfries het einde van de wedstrijd niet haalde door een rode kaart. Op beelden is te zien dat een dansende Dumfries geniet van Inters twintigste kampioenschap.

Het was de zesde prijs voor Dumfries bij Inter. Eerder won hij de Italiaanse beker (twee keer) en Supercoppa Italia (drie keer). Maar het kampioenschap is natuurlijk veel groter en na afloop van de wedstrijd werd er in de kleedkamer goed gefeest. Hakan Calhanoglu regelde het geluid en Dumfries danste er vrolijk op mee.

Internazionale grijpt ondanks rode kaart Denzel Dumfries de landstitel in derby tegen AC Milan Internazionale heeft maandagavond de Italiaanse landstitel gepakt op een manier waar elke club alleen maar van kan dromen. De club won in de stadsderby met 2-1 van AC Milan en kan in de Serie A met nog vijf wedstrijden te gaan niet meer achterhaald worden. Het is voor Inter de twintigste landstitel, eentje meer dan rivaal Milan, en dus mag het vanaf volgend seizoen met een tweede ster spelen. Denzel Dumfries kreeg, net als twee Milan-spelers, in de slotfase nog rood.

Inter won maandagavond de Derby della Madonnina van stadsgenoot en aartsrivaal AC Milan. De wedstrijd eindigde met 19 spelers, na rode kaarten van Theo Hernández, Davide Calabria (beiden Milan) en Dumfries. Na een ouderwets opstootje grepen Hernández en Dumfries elkaar naar de keel. Het resultaat: beide spelers eraf. Dus duurde de kampioenswedstrijd voor de Oranje-international zo'n tien minuten, hij kwam er in de 84e minuut pas in. Stefan de Vrij viel vlak voor tijd ook nog in, Davy Klaassen zat de hele wedstrijd op de bank.

Het was voor Inter het twintigste kampioenschap. Dat betekent dat I Nerazzurri volgend seizoen met een tweede ster op de borst speelt. Dat is er een minder dan Juventus (36 titels en drie sterren) en eentje meer dan AC Milan (19 titels en één ster).

Toekomst Dumfries bij Inter

Dumfries speelde naar eigen zeggen minder dit seizoen door een hamstringblessure, die hem 'heel lang parten heeft gespeeld'. Toch zijn er gesprekken over een contractverlenging. "Die gesprekken gaan goed en ik verwacht dat we die snel weer gaan oppakken”, maar in de voetballerij weet je het nooit", zei Dumfries bij Ziggo Sport. De 28-jarige Dumfries heeft nog een contract tot volgend jaar zomer.

Diep in de nacht werden Dumfries en Calhanoglu op straat in Milaan vergezeld door een groepje fans. Samen zongen ze over het kampioenschap van Inter.