Deze (ex-)Eredivisionisten strijden om het laatste EK-ticket om bij Nederland in de poule te komen

Het Nederlands elftal speelt deze interlandperiode twee oefenduels in aanloop naar het EK van deze zomer. Andere landen moeten echter nog vol aan de bak om het toernooi in Duitsland te halen. Via de play-offs moet dit gebeuren. Voor een aantal (ex-)Eredivisionisten staan er dus belangrijke duels op het programma.

In play-offroute A zitten Estland, Finland, Polen en Wales. De winnaar van deze vier komt in de poule bij Oranje terecht op het EK. Verder zitten ook Frankrijk en Oostenrijk in Groep D.

Play-offs EK voetbal | Nederland kent bijna laatste tegenstander in Groep D De loting voor het EK voetbal plaatste Nederland in december 2023 in Groep D. Daarin zitten, naast Nederland, ook Frankrijk, Oostenrijk én een nog te bepalen land. Nu, in maart 2024, valt de beslissing in de play-offs voor de laatste plekken op het EK voetbal in Duitsland. Welke landen strijden er nog om de tickets?

Estland

Karol Mets zal bij de meeste Nederlandse voetbalfans niet gelijk een belletje laten rinkelen. Toch speelde hij twee seizoenen in de Eredivisie. De verdediger uit Estland kwam tussen 2017 en 2019 uit voor NAC Breda en speelde in totaal 40 Eredivisiewedstrijden voor de Brabanders. Tegenwoordig speelt hij voor FC St. Pauli in Duitsland.

De grootste naam bij Estland is echter Ragnar Klavan. De verdediger kwam zelfs nog uit voor Liverpool, maar speelde daarvoor voor Heracles Almelo en AZ. In totaal speelde Klavan 173 duels in de Eredivisie, waarin hij vier keer tot scoren kwam.

De volledige selectie van Estland vind je hieronder.

Finland

Richard Jensen is tegenwoordig speler bij het Schotse Aberdeen, maar kwam in zijn loopbaan ook uit in de Eredivisie. In het seizoen 2017/18 stond de Fin onder contract bij FC Twente en speelde hij in tien duels mee. Later speelde hij nog een aantal jaren met Roda JC in de Keuken Kampioen Divisie.

Ook Fredrik Jensen speelde voor FC Twente. Wel een stuk vaker dan zijn bovenstaande naamgenoot. Jensen kwam tot 55 Eredivisieduels voor de Tukkers. Daarin was hij goed voor negen goals en zes assists. Momenteel speelt hij voor FC Augsburg, waar hij al sinds 2018 onder contract staat.

In de strijd tegen degradatie werd Oliver Antman vorig seizoen naar FC Groningen gehaald. De jonge rechtsbuiten was bij drie goals betrokken in elf duels voor De Trots van het Noorden, maar kon hen niet van degradatie behoeden. Zijn huurperiode eindigde en hij keerde terug naar het Deense FC Nordsjaelland.

De volledige selectie van Finland vind je hieronder.

Polen

Bij Polen zitten twee spelers die minuten hebben gemaakt in de Eredivisie. Zo speelt Pawel Bochniewicz zo goed als alles voor SC Heerenveen. De Poolse verdediger speelde tot nu toe al 86 duels in de Eredivisie voor de Friezen. Ook was hij vaak aanvoerder.

Ook Sebastian Szymanski zit bij de Poolse selectie. De aanvallende middenvelder werd vorig seizoen kampioen met Feyenoord en is nu een belangrijke speler bij Fenerbahce. Voor Feyenoord speelde hij 29 Eredivisiewedstrijden. Daarin scoorde hij negen keer en gaf hij vier assists.

De volledige selectie van Polen vind je hieronder.

Wales

Bij Wales zit geen enkele speler die ooit in de Eredivisie speelde bij de selectie voor de aankomende duel(s) in de play-offs voor het EK deze zomer.

De volledige selectie van Wales vind je hieronder.