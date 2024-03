Deze (ex-)Eredivisionisten strijden om het laatste EK-tickets

Het Nederlands elftal speelt deze interlandperiode twee oefenduels in aanloop naar het EK van deze zomer. Andere landen moeten echter nog vol aan de bak om het toernooi in Duitsland te halen. Via de play-offs moet dit gebeuren. Voor een aantal (ex-)Eredivisionisten staan er dus belangrijke duels op het programma.

In play-offroute A zitten Estland, Finland, Polen en Wales. De winnaar van deze vier komt in de poule bij Oranje terecht op het EK. Verder zitten ook Frankrijk en Oostenrijk in Groep D. Polen en Wales wonnen hun eerste partij en spelen dinsdagavond tegen elkaar om het laatste plekje in de poule van Oranje te vergeven. Maar in de andere play-offrondes spelen Georgië, Griekenland, Oekraïne en IJsland nog om deelname op het eindtoernooi.

Polen

Bij Polen zitten twee spelers die minuten hebben gemaakt in de Eredivisie. Zo speelt Pawel Bochniewicz zo goed als alles voor sc Heerenveen. De Poolse verdediger speelde tot nu toe al 86 duels in de Eredivisie voor de Friezen. Ook was hij vaak aanvoerder.

Ook Sebastian Szymanski zit bij de Poolse selectie. De aanvallende middenvelder werd vorig seizoen kampioen met Feyenoord en is nu een belangrijke speler bij Fenerbahce. Voor Feyenoord speelde hij 29 Eredivisiewedstrijden. Daarin scoorde hij 9 keer en gaf hij 4 assists.

Wales

Bij Wales zit geen enkele speler die ooit in de Eredivisie speelde bij de selectie voor de aankomende duel(s) in de play-offs voor het EK deze zomer.

Oekraïne

Bij Oekraïne zit één oud-speler uit de Eredivisie, maar dat is niet de minste van het in oorlog verkerende land. Oleksandr Zinchenko speelt momenteel zijn wedstrijden voor Arsenal, maar werd in het seizoen 2016/17 door Machester City verhuurd aan PSV. In Eindhoven kon de Oekraïner niet echt potten breken, maar later werd hij in Engeland wel een belangrijke en multifunctionele speler.

IJsland

Bij IJsland zitten maar liefst zeven spelers die ooit in de Eredivisie speelden of dat nu nog doen. Zo stond Willum Thor Willumsson van Go Ahead Eagles tegen Israel nog in de basis, terwijl Kristian Hlynsson van Ajax en Alfons Sampsted van FC Twente de gehele wedstrijd vanaf de bank moesten toekijken.

Vier andere spelers kwamen in het verleden uit in de hoogste Nederlandse competitie. Albert Gudmundsson maakte tegen Israel een hattrick en was daarmee de grote man voor zijn land Hij kwam in Nederland uit voor PSV en AZ. In totaal kwam hij tot 83 duels in de Eredivisie. Daarin scoorde hij zeventien keer en gaf hij twaalf assists. Momenteel speelt hij voor Genoa in Italië, maar staat hij op de nominatie om een mooie transfer te gaan maken.

Alfred Finnbogason werd voor een half miljoen naar Heerenveen gehaald en de plaatselijke SC verkocht hem later voor acht miljoen euro aan Real Sociedad. De spits uit IJsland speelde twee seizoenen in Friesland en scoorde in achtereenvolgens 24 en 29 goals in de Eredivisie. Hij werd topscorer van de competitie en speelde vervolgens voor Sociedad, Olympiakos, FC Augsburg, Lyngby BK en KAS Eupen.

Ook Victor Palsson en Mikael Anderson speelden in de Eredivisie. Palsson kwam uit voor NEC en degradeerde met de Nijmegenaren. Anderson werd door Excelsior één seizoen gehuurd van FC Midtjylland. Bij de Kralingers scoorde hij eenmaal in achttien Eredivisieduels.

👀 Hópur A karla fyrir umspilið fyrir EM 2024 í mars.



📺 Báðir leikir liðsins í mars verða í beinni útsending, og opinni dagskrá, á Stöð 2 Sport.



Our squad for the EURO 2024 Playoffs.
#afturáem

Georgië

Bij Georgië lopen er twee spelers die het op het hoogste niveau in Nederland gespeeld hebben. De een wel wat vaker dan de ander, want Georges Mikautadze speelde dit seizoen maar een halfjaar bij Ajax. Voornamelijk als invaller kwam hij tot zes wedstrijden in de Eredivisie, waar hij bij geen enkel doelpunt betrokken was.

De ander is verdediger Guram Kashia. Hij speelde tussen 2010 en 2018 bij Vitesse en kwam tot 245 duels voor de Arnhemmers in de Eredivisie. De inmiddels 37-jarige Georgiër scoorde twintig keer en gaf zeventien assists. Ook was hij een aantal seizoenen aanvoerder van Vitesse en won hij met hen de KNVB Beker.

Griekeland

Net als bij IJsland is er ook bij Griekenland een hoog gehalte van (ex-)Eredivisionisten: zes om precies te zijn. Twee daarvan strijden samen om een plek in de spits. AZ'er Vangelis Pavlidis hoopt dit seizoen topscorer van de Eredivisie te worden, maar Georgios Giakoumakis deed dit al als speler van VVV-Venlo. Inmiddels komt hij uit voor Atalanta United in Amerika.

Pavlidis speelde bij AZ lang samen met Pantelis Hatzidiakos. De verdediger verliet Alkmaar afgelopen zomer en vertrok naar Italië. Hij speelde 143 duels in de Eredivisie. Daar komt Lazaros Rota niet aan. De rechtsback speelde verdeeld over twee seizoenen 33 wedstrijden voor Fortuna Sittard in de Eredivisie. Ook Christos Tzolis zagen we niet heel vaak in actie op het hoogste niveau in Nederland. In dienst van FC Twente kwam de vleugelspeler tot tien duels.

Tot slot hebben we nog de Griekse speler die momenteel op het hoogste niveau acteert. Konstantinos Tsimikas speelt samen met Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch bij Liverpool, maar kwam in het verleden één seizoen uit voor Willem II. In 33 duels voor de club uit Tilburg noteerde hij drie goals en drie assists. Via Olympiakos kwam hij in Engeland terecht.

