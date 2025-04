Deze Oranje Leeuwin pakt bizar record: Europese voetbalster met meeste interlands

Sherida Spitse gaat dinsdagavond haar 241e interland voor de Oranje Leeuwinnen spelen. Daarmee wordt zij de Europese voetbalsters met de meeste wedstrijden voor haar land.

De 34-jarige verdedigster van Ajax speelt vanaf 18.15 uur in Altach haar 241e interland, één meer dan de in 2023 gestopte Zweedse Caroline Seger. Aanvoerster Spitse is sinds 2019 al recordinternational van Oranje. Met haar 157e interland passeerde ze Annemieke Kiesel-Griffioen. Spitse debuteerde op 31 augustus 2006 als 16-jarig talent in het uitduel met Engeland.

Bondscoach Andries Jonker geeft Victoria Pelova een basisplaats tegen Oostenrijk. De middenveldster van Arsenal maakte als invalster afgelopen vrijdag in het thuisduel met de Oostenrijkers (3-1) al haar rentree na een zware knieblessure.

Emotionele Ajax-aanvoerder beleeft loodzware periode: 'Daar moeten andere dingen voor opzij worden gezet' De Nederlandse voetbalster Sherida Spitse is al jarenlang een van de bekendste gezichten van de Oranje Leeuwinnen. Al achttien jaar is ze onmisbaar in het vrouwenvoetbal, maar in al die jaren is het zeker niet altijd makkelijk geweest voor de inmiddels 34-jarige. Dit jaar speelden vervelende privéproblemen een grote rol in het leven van Spitse.

Spitse won in haar lange periode als Oranje Leeuwin het EK in 2017 en werd ook nog eens tweede op het WK in 2019. Vorig jaar kende zij op privévlak een zware periode, waar ze in november meer over vertelde. Ze lag in scheiding met haar toenmalig partner Jolien van der Tuin. Zij hebben samen twee kinderen.

"Daar ben ik nog steeds mee bezig", zei Spitse destijds. "Dat doet wel iets met mij, want het kost wel heel veel energie. Maar uiteindelijk heb ik één doel en dat is presteren. En misschien ook wel presteren voor mijn eigen kinderen. Dat is misschien ook wel het stukje trots wat ik heb."

Oranje Leeuwin heeft na heftige periode emotionele boodschap voor 'maatje': 'Samen lachen, samen huilen' Sherida Spitse heeft in een emotioneel bericht haar waardering geuit voor Shanice van de Sanden, een van haar teamgenoten bij de Oranje Leeuwinnen. De mooie boodschap volgt na een heftige periode voor Spitse.

Spitse gaf eerder grote complimenten aan Oranje-teamgenoot en 'maatje' Shanice van de Sanden. 'Jouw aanwezigheid voelt altijd dichtbij, zelfs als we elkaar niet dagelijks spreken of zien', gaat Spitse verder. 'Je bent een fantastisch mens, met een hart van goud. Je hebt altijd een luisterend oor, en ik kan altijd bij je terecht, zowel in de goede als de slechte tijden. Jij bent degene die mij corrigeert wanneer dat nodig is, maar ook degene die me steunt in alles wat ik doe. Ik ben zo dankbaar voor onze vriendschap en dat jij m’n maatje bent. Ik hou van je.'