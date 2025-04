Deze Oranje Leuwinnen ontmoeten elkaar in de finale van de Champions League

De vrouwen van Arsenal schakelden zondag verrassend Olympique Lyonnais uit in de halve finale van de Champions League. De ploeg van Nederlandse coach Renée Slegers was met 4-1 te sterk in Frankrijk. Ook FC Barcelona wist zich te plaatsen voor de finale door Chelsea uit te schakelen en dat betekent dat er genoeg Nederlandse inbreng in de finale is.

Arsenal, met Daphne van Domselaar op doel en Victoria Pelova op de bank, won in Frankrijk met 4-1 terwijl Lyon in de eerste ontmoeting nog met 2-1 te sterk was voor de Engelse club. Bij Lyon voetballen Oranjeleeuwinnen Daniëlle van de Donk en Damaris Egurrola. Zij zagen de finale in eigen huis aan zich voorbij gaan.

Zingende Arne Slot steelt de show bij kampioensfeest Liverpool: 'Enige wat ik kan doen' Arne Slot heeft Liverpool naar het kampioenschap geleid, en heel Liverpool en voetballiefhebbend Engeland konden meegenieten van deze prestatie. Ondanks de historische titel bleef Slot trouw aan zijn bescheidenheid, maar liet hij zijn muzikale kant toch even zien. De eerste woorden van de succescoach waren al zingend: "Jürgen Klopp, jalalala."

FC Barcelona

De voetbalsters van FC Barcelona bereikten vorige week opnieuw een finaleplaats in de Champions League. De titelverdediger won de uitwedstrijd tegen Chelsea met 4-1, na een week eerder in Spanje ook al met 4-1 te sterk te zijn geweest.

Topvoetballer Frenkie de Jong viert met stralende geliefde Mikky Kiemeney groot feest Mikky Kiemeney mocht zaterdagavond ook meedelen in de feestvreugde bij FC Barcelona. De vrouw van middenvelder Frenkie de Jong verscheen tijdens de huldiging ineens op het veld en beleefde een droomavond met haar man, international van het Nederlands elftal.

Barcelona maakte drie doelpunten in Londen in de eerste helft. Aitana Bonmatí opende de score en daarna hadden ook Ewa Pajor en Clàudia Pina succes. In de slotfase zorgde Salma Paralluelo voor de 4-0, waarna invalster Wieke Kaptein de eer voor Chelsea redde. Oranje-international Esmee Brugts kwam in de 62e minuut in het veld bij Barcelona.

Vrouwen FC Barcelona drogen Chelsea af in halve finale Champions League De vrouwen van FC Barcelona waren met 4-1 te sterk voor de speelsters van Chelsea en hebben daarmee een finaleplaats in de Champions League veiliggesteld. Dat deed Barcelona zonder Esmee Brugts.

De finale

De finale zal dus een ontmoeting betekenen tussen Burgts aan de kant van Barcelona en Van Domselaar en Pelova aan de kant van Arsenal. Deze zal op 24 mei om 18.00 uur gespeeld worden in het Estádio José Alvalade in Lissabon.

Vrouwenploeg van FC Twente verrast en haalt gigantisch uit tegen vrouwen van Ajax De voetbalsters van FC Twente staan weer bovenaan in de Eredivisie. De Tukkers haalden in eigen huis gigantisch uit en wonnen met 1-5 van Ajax.

Blessure Van Domselaar

De halve finale was een opsteker voor Van Domselaar. De keepster was veel sneller dan verwacht hersteld van een enkelblessure, waardoor ze haar rentree kon maken onder de lat. Eerder leek het nog de vraag of ze het EK, dat voor Nederland op 2 juli begint, zou gaan halen.

Kenneth Taylor moet bekende vriendin missen op teleurstellende middag voor Ajax: 'Dan maar vanaf de zijlijn' Terwijl Kenneth Taylor zondag niet verder kwam dan een gelijkspel met Ajax, was zijn vriendin Jade Anna van Vliet aan de andere kant van Europa even niet bezig met de wedstrijd van haar vriend, maar een andere sportieve bezigheid. Althans dat had de influencer graag gehoopt.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.