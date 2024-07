Deze speler van Oranje doet het nog nét iets beter dan Cody Gakpo op het EK voetbal

Vier wedstrijden heeft Nederland ondertussen op het EK gehad. De ene wedstrijd ging wat beter dan de ander, maar er was een aantal spelers dat wél consequent bleef spelen. Tijd om de balans op te maken richting de kwartfinale tegen Turkije. Wie blijft consequent goed spelen, wie ís eigenlijk de beste speler? De spelersrapporten wijzen het uit.

"Elke wedstrijd is weer anders, met een andere aanpak", dat zeiden zowel Jerdy Schouten als Daley Blind op een persmoment tegen de Nederlandse media. Daar hebben zij deels ook wel gelijk in. Waar andere ploegen een constante basiself hanteren, is dit bij Nederland niet het geval. Waar Ronald Koeman nog wel eens verweten werd conservatief te zijn, gaat dat dit EK niet op.

Elke wedstrijd heeft hij met een andere basiself gestart, met telkens een ander plan. Op basis van de gegeven cijfers bij Sportnieuws.nl is Nathan Aké de beste speler van Nederland.

'De magie van Memphis Depay zit momenteel bij Cody Gakpo' Het Nederlands elftal won dinsdagavond in München van Oostenrijk en Sportnieuws.nl-verslaggever Rick Kraaijeveld was daar met Aron Kleeven aanwezig. Op de terugweg naar Wolfsburg bespreken zij in de trein het vervolg van Oranje op het EK voetbal.

Top 3

Aké blinkt in statistieken misschien niet uit, hij scoort niet en levert geen assists maar hij is ontzettend belangrijk achterin. Ook tegen Roemenië was hij een aantal keer als enige die de noodrem op perfecte wijze toepaste, met een belangrijke tackle. Dit toonde hij in de eerste wedstrijden ook al, waarbij hij in aanvallend opzicht ook nog eens aanwezig was.

De linksback is een baken van rust, die in principe altijd moet spelen. Dat gebeurt nog niet altijd, maar dat heeft ook met fitheid te maken. Vaak is de tank leeg en tegen Roemenië had hij last van pijntjes. Hopelijk houdt dat niet aan, Nederland zal Aké nodig hebben om verder te komen.

'Laat Memphis Depay maar onderwerp van gesprek zijn, dan scoort Cody Gakpo wel zijn doelpunten' Daar gaat Cody Gakpo, sprintend naar de dugout nadat hij Nederland eigenhandig uit de put heeft getrokken. Een prachtige aanval rondde hij dito af. Geen dansje, gewijs naar zichzelf. Nee, hij wil geen aandacht. Hij geeft deze graag aan iemand anders. Hij knuffelt een staflid, die Gakpo vertelde dat hij als eerst zou scoren. Gakpo is een stille kracht buiten, maar is luid in het veld.

Cody Gakpo is dé ster in de aanval van Oranje. Van hem moet het komen als Nederland doelpunten nodig heeft. Hij heeft niet heel veel kansen, maar scoort wel veel. Zijn rendement is hoog. Het is dan ook logisch dat hij als runner up in de ranglijst staat. Gakpo is dé man die Nederland verder moet brengen in dit toernooi in de aanval. Ook Verbruggen heeft een prima cijfer: 6,8. De keeper van Oranje is meermaals cruciaal geweest voor Nederland. Zijn cijfers wijken niet veel van elkaar af, hij gaat tot nog toe niet door een ondergrens.

Xavi Simons

Xavi Simons is één van de spelers die ook goede cijfers krijgt. De fel bekritiseerde Simons heeft prima partijen gespeeld, al valt het niet op het eerste oog op. Hij is continu aanspeelbaar geweest en heeft zeer dienend opgetreden in de wedstrijden dat hij op rechtsbuiten stond. Dat hij op de nummer 10-positie iets aanweziger mocht zijn, is waar. Maar met spelers wegtrekken, ruimtes creëren en ingenieuze passjes maakt hij veel goed. Hij speelt beter dan men over hem zegt. Daarom staat hij ook vierde op de lijst.

'Blijft bijzonder': bekende neef van Xavi Simons 'heel erg trots' op 'allerbeste man van Oranje' Dat Xavi Simons een bekende vader heeft, wisten veel mensen waarschijnlijk al. Regillio Simons was zelf ook voetballer en afgelopen seizoen trainer van FC Volendam. Maar dat Xavi ook een bekende neef heeft, wisten veel mensen waarschijnlijk niet. Kenzo Simons is apetrots op de speler van Oranje.

Laagvliegers

Er zijn bij Nederland best wat spelers die lager scoren dan verwacht werd vooraf aan het toernooi. Memphis Depay en Virgil van Dijk zijn de meest opvallende namen. Over Joey Veerman is ondertussen genoeg geschreven. Dat hij twee ongelukkige wedstrijden heeft gehad, is reeds bekend. Memphis is ook veel over geschreven, hij heeft het gewoon nog niet. Maar de wedstrijd tegen Oostenrijk biedt hoop. Daarin was hij redelijk aanwezig en gingen zijn passes goed. Tegen Roemenië viel dat dan weer tegen. Het vuur moet nog komen bij Memphis.

Van Dijk scoort ook onder de 6, terwijl hij zo'n beetje de meeste minuten heeft gemaakt namens Nederland. Eerlijkheid gebied te zeggen dat zijn collega in het centrum, Stefan de Vrij, ook geen hoog cijfer heeft. Vooral de wedstrijd tegen Oostenrijk was erg slecht van Van Dijk, maar ook tegen Roemenië had hij rare fouten die hij normaal niet maakt. Tegen Frankrijk zorgde hij voor een solide defensie waar niet doorheen te komen was, dat was zijn beste wedstrijd tot nu toe.

Virgil van Dijk trots op Oranje na 'turbulente week': 'Dat is met vlagen goed gegaan' Virgil van Dijk is trots op zijn team na de achtste finale tegen Roemenië. Nederland legde goed spel op de mat en won met 3-0, terwijl het verdedigend nauwelijks wat weggaf. Na afloop van de wedstrijd zat de aanvoerder tevreden voor de camera.

Alle cijfers op een rij

Speler vs. Polen vs. Frankrijk vs. Oostenrijk vs. Roemenië Gemiddelde Bart Verbruggen 7 6,5 6,5 7 6,8 Nathan Aké 8 7,5 6 7 7,1 Virgil van Dijk 6 6,5 5 6 5,9 Stefan de Vrij 6,5 6 5,5 6,5 6,2 Denzel Dumfries 6,5 6,5 - 6,5 6,5 Joey Veerman 5 - 4 - 4,5 Jerdy Schouten 6,5 6,5 6 7,5 6,6 Tijjani Reijnders 6,5 6 5,5 7 6,3 Xavi Simons 6,5 7 6 7 6,7 Memphis Depay 5,5 4,5 6,5 6 5,6 Cody Gakpo 7 6,5 6,5 8 7 Georginio Wijnaldum 6 - - - 6 Donyell Malen 6 - 5 7,5 6,2 Jeremie Frimpong - 5,5 - 5,5 Lutsharel Geertruida - - 5 5 Steven Bergwijn - - - 6,5 6,5

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.