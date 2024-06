Deze spelers van Oranje staan op scherp op het EK en moeten oppassen in achtste finales

Het Nederlands elftal gaat als nummer drie naar de achtste finales van het EK voetbal. Daarin staan nog een aantal spelers van Oranje op scherp. Zij missen bij een gele kaart in de achtste finale de eventuele kwartfinale.

De ploeg van Ronald Koeman zal er alles aan willen doen om te winnen, want de ploeg heeft wel wat recht te zetten na de schandalige vertoning tegen Oostenrijk. Twee spelers moeten echter oppassen, want zij zijn bij een gele kaart geschorst. Ook in de kwartfinale.

Spelers op scherp

Op het EK levert het pakken van twee gele kaarten een schorsing op. Dat betekent dat alle spelers die tot nu een keer geel hebben gekregen op scherp staan. Bij Nederland zijn dat er twee. Het blijkt dat PSV-middenvelders Joey Veerman en Jerdy Schouten daadwerkelijk onafscheidelijk zijn, want dat duo moet nog oppassen. Beide gele kaarten waren overigens opmerkelijk.

Veerman kreeg in het openingsduel tegen Polen namelijk geel na een ingreep van de VAR. Dat terwijl die normaal helemaal niet mag ingrijpen bij een gele kaart. Dat was echter mogelijk doordat de scheidsrechter de kaart in eerste instantie uitdeelde aan Tijjani Reijnders. Veerman had echter de overtreding gemaakt en in het geval van persoonsverwisseling mag de videoscheidsrechter ingrijpen.

Schouten kreeg tegen Frankrijk wel meteen de gele kaart, maar die straf van scheidsrechter Anthony Taylor bleek in de herhaling erg zwaar. De middenvelder zou Antoine Griezmann vast hebben gehouden. De Fransman was echter zo slim om eerst zelf het shirt van Schouten beet te pakken en zich daarna te laten vallen. Dat was overigens niet de enige discutabele beslissing van de Engelse scheidsrechter.

Wanneer worden de kaarten kwijtgescholden?

Als het de PSV'ers lukt om geen geel te krijgen zullen ze ook in de volgende wedstrijd moeten oppassen. De kaarten worden namelijk pas na de kwartfinales kwijtgescholden. Een gele kaart in de kwartfinale levert dus ook nog een schorsing op voor de halve finale.

De UEFA heeft voor dat moment gekozen om ervoor te zorgen dat er geen spelers de finale missen vanwege het pakken van twee gele kaarten. De enige manier waarop een speler de EK-finale kan missen is door een rode kaart (direct of twee keer geel) te krijgen in de halve finale.

