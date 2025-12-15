De discussie over de handsregel laait na afgelopen Eredivisie-weekend voor de zoveelste keer op. Vooral bij PSV – Heracles, waar twee van de drie penalty’s vanwege hands na luchtduels werden gegeven, was de kritiek niet misselijk. Oud-topscheids Mario van der Ende schaart zich tegenover Sportnieuws.nl achter zijn ex-collega’s, terwijl voormalig toparbiter Dick Jol zich juist ook groen en geel ergerde.

ESPN-analist Kees Kwakman was één van de eersten die zich uitsprak. "Het is weer een puinhoop met de scheidsrechters, ik word er weer helemaal krankjorum van", vertelde hij bij De Eretribune. Hij staat daarin niet alleen: ook Michiel Kramer deed zijn zegje over de toepassing van de handsbalregel. "Natuurlijke bewegingen worden nu afgestraft. Je kunt toch niet als een zeehond springen? Die regel moeten ze aanpassen. Als het een natuurlijke beweging is, dan moeten ze niet fluiten", vindt de RKC-spits bij NOS Studio Voetbal.

Bij voormalig topscheidsrechter Mario van der Ende vallen die opmerkingen slecht. Hij vindt dat oud-voetballers zich onvoldoende verdiepen in de regels. "Lees eerst eens die spelregels door, voordat je zulke onzin uitkraamt. Het zijn allemaal duidelijke handsballen als je de regels volgt. Ik zit met stijgende verbazing voor de televisie. Zo breng je dus dit soort discussies op gang en breng je honderdduizenden mensen in verwarring. Terwijl de handsbalregel héél duidelijk is."

Huidige regel

Volgens de spelregels is hands strafbaar wanneer een speler de bal opzettelijk met de hand of arm raakt, wanneer de hand of arm het lichaam onnatuurlijk vergroot of wanneer een (aangeraakte) hand of arm direct leidt tot een doelpunt. Het is niet strafbaar als de bal onbedoeld tegen de arm komt na een eigen actie, bij een steunarm tijdens een val óf wanneer de bal via een teamgenoot of eigen lichaamsdeel tegen de hand/arm komt (behalve als daaruit direct wordt gescoord).

"Het staat in het spelregelboek zó overduidelijk aangegeven met grafische ondersteuning. Duidelijker ga je het niet krijgen, hoor", stelt Van der Ende tegen Sportnieuws.nl. "Je kunt het daarmee eens of oneens zijn, maar deze regels heb je gewoon te accepteren. Ik mag in het dorp ook dertig rijden, terwijl ik ook niemand kwaad zou doen als ik vijftig zou rijden. Maar de agent op de hoek houdt me wel aan."

'Misschien moeten spelers een kabelbinder om doen'

Oud-toparbiter Jol begrijpt weinig van de huidige praktijk. "Als een speler zich opzettelijk lang of breed maakt en dán komt de bal tegen je hand of arm aan, dan is het een handsbal", zegt hij. Over de gegeven strafschoppen is hij kritisch. "Die jongens draaien juist weg met hun arm, springen in de lucht óf hebben ‘m keurig langs hun lichaam… Misschien moeten we de spelers een kabelbinder om doen, want alleen pinquïns springen omhoog zonder hun armen de lucht in te doen."

Van der Ende blijft van mening dat de penalty's bij PSV-Heracles terecht zijn toegekend. "Dat is het risico van springen. Als we het gaan interpreteren zoals zij willen met een natuurlijke houding, dan krijg je een eindeloze discussie. Je moet juist zorgen dat die spelregels uniform en zo simpel mogelijk kunnen worden toegepast. Nou, in mijn optiek is het voor iedereen heel duidelijk.. Als iedereen maar zijn eigen interpretaties en zijn eigen aannames en gevoel erbij laat spreken... Dan hoop ik maar dat die mensen voorlopig niet als scheidsrechter op moeten treden."

Gebrek aan voetbalkennis

De mening van Jol staat haaks op die van zijn oud-collega Van der Ende. Hij sluit zich eerder aan bij Kramer en Kwakman: het ontbreekt aan voetbalkennis en gevoel voor het spel. "Als je geen voetbalervaring of voetbalinzicht hebt, dan ga je nooit zien of het opzettelijk of onopzettelijk is", stelt hij. Hij vreest zelfs voor misbruik van de huidige regels. "Ik ben echt bang dat we spelers gaan krijgen, die de bal tegen de hand van een verdediger gaan spelen", waarschuwt Jol.