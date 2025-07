In de meest recente aflevering van de Sportnieuws.nl in Oranje-podcast stond een opvallende stelling centraal: 'Lieke Martens moet kiezen voor een club in de Eredivisie'. De discussie, die werd gestart door camerajournalist Leah Smith, mondde uit in een levendig gesprek tussen haar en voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink.

Aron liet er geen twijfel over bestaan: volgens hem zou een terugkeer van Martens het vrouwenvoetbal in Nederland naar een hoger niveau tillen. "Zij is de grootste speelster van de Oranje Leeuwinnen ooit. Als Lieke naar de Eredivisie komt, krijgt de competitie echt een boost", stelt hij. Hij ziet zelfs kansen voor grote sponsoren om te investeren: "PSV is al actief bezig met het vrouwenvoetbal. Laat Philips maar met een zak geld komen en Martens binnen hengelen."

Mentorschap en rolmodel

Leah sprak in de podcast ook met Oranje Leeuwin Esmee Brugts over haar voorganger. Voor Brugts is Martens een mentor. "Ik weet dat ik haar altijd kan bereiken met vragen. Ja, eigenlijk voelt ze wel als een mentor." Reden te meer volgens Aron om Martens naar Eindhoven te halen. "Er zijn veel jonge speelsters bij PSV die opkijken naar Martens. Laat haar het team inspireren."

'Laatste interlands waren ook niet top'

Toch blijft Leah beduidend minder enthousiast. Ze noemt de prestigieuze status van Martens belangrijk voor het Nederlandse vrouwenvoetbal, maar plaatst ook kritische kanttekeningen. "De laatste interlands van Martens voor Nederland waren ook niet top", stelt Leah, die zelfs twijfelt of de linksbuiten écht het Eredivisie-niveau omhoog zou tillen. Daar kan Aron zich totaal niet in vinden. "Zij zit écht wel aan de bovenkant van de Eredivisie. Ze heeft in haar linkerteen meer dan talent dan heel veel speelsters in Nederland."

Het brengt een discussie op gang, want Aron ziet het juist als een absolute pré. “Je wilt toch het Nederlands voetbal omhoog tillen? Dan heb je zulke speelsters dus nodig, toch?”, vraagt hij zich hardop af. Waarna Leah met een gevatte reactie komt. "Natuurlijk zou het goed zijn om meer boegbeelden te hebben. Maar het zou jammer zijn als straks alles alleen maar draait om Jill Roord en Lieke Martens."

'Stukje minder geworden'

Aron erkent wel dat het niveau van Martens de afgelopen jaar is afgenomen. "Sinds de geboorte van Lowen (haar zoontje, red.) is het wel een stuk minder geworden", zegt Aron, waarna Leah toch een beetje terugkrabbelt. "Misschien zou het dan toch goed zijn om haar in de Eredivisie te hebben, maar dan moeten we uitkijken voor een soort tunnelvisie waarbij straks alleen Martens en Roord een podium krijgen", aldus Leah.

