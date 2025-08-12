Feyenoord hoopt dinsdagavond tegen Fenerbahçe een enorme stap te zetten richting deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League. De club weet inmiddels hoe groot de financiële voordelen zijn: de afgelopen twee jaar vloeiden al tientallen miljoenen binnen.

Het nieuwe avontuur is begon vorige week met de thuiswedstrijd tegen de Turken (2-1 winst) en dinsdagavond is de return. Deze duels bepalen mede of Feyenoord opnieuw kan meeprofiteren van de lucratieve prijzenpot van het miljardenbal. De Rotterdammers moeten namelijk twee rondes overleven om het hoofdtoernooi van Champions League te halen.

In de derde voorronde tegen Fenerbahce zijn er nog geen wedstrijdpremies te verdienen. De echte prijs volgt pas bij het bereiken van de play-offs. Mocht Feyenoord slagen in het tweeluik tegen Fenerbahçe, dan ontvangt de club een bonus van 4,29 miljoen euro van de UEFA.

Echte schatkist pas bij groepsfase

Het bereiken van de groepsfase van de Champions League, via de play-offs, opent pas echt de schatkist. De startpremie voor deelname aan deze fase bedraagt maar liefst 18,62 miljoen euro. Dit is echter slechts het begin: daar bovenop komen wedstrijdpremies, televisiegelden en inkomsten uit kaartverkoop en merchandising. Voor Feyenoord is er dus een wereld van verschil tussen het halen van de Champions League of uitgeschakeld worden in de voorrondes.

Alternatief: Europa League

Mocht Feyenoord in de derde voorronde of in de play-offs worden uitgeschakeld, dan rest deelname aan de groepsfase van de Europa League. De startpremie in dit toernooi is 4,31 miljoen euro, dat is dus fors lager dan in de Champions League. Ook de extra inkomsten, zoals wedstrijd- en puntenpremies, zijn in de Europa League aanzienlijk minder lucratief. Dat onderstreept het belang van een succesvolle eerste Europese maand, waarin elk resultaat directe financiële gevolgen heeft.

Europese successen lonen

Dat deelname aan de Champions League niet alleen sportief, maar vooral ook financieel aantrekkelijk is, bewees Feyenoord vorig seizoen. In de vorige Europese campagne verdiende de club ruim 75 miljoen euro in het miljardenbal. Dit succes maakte niet alleen indruk op het veld, maar versterkte ook de clubkas aanzienlijk. Met het oog op verdere groei, versterkingen van de selectie en het behouden van een stabiele financiële positie, is het voor Feyenoord van groot belang om dit succes te herhalen.

Fenerbahçe - Feyenoord

Feyenoord won de eerste ontmoeting met Fenerbahçe met 2-1. De return volgt op dinsdag 12 augustus om 19.00 uur in Istanbul. In deze twee wedstrijden wordt beslist of Feyenoord door mag naar de play-offs van de Champions League. Als dat lukt dan wacht daarin de winnaar van het duel tussen OGC Nice en Benfica. De Portugezen hebben de beste papieren, zij wonnen het heenduel in Frankrijk met 2-0.

