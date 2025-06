Dit is Daniëlle van de Donk: trouwplannen met teamgenote, al 15 jaar bijzonder populair én geridderd met Oranje Leeuwinnen

Daniëlle van de Donk is al jarenlang een van de populairste namen binnen het Nederlandse vrouwenvoetbal. De aanvallende middenvelder speelt sinds 2021 voor het Franse Olympique Lyonnais en is al sinds 2010 een onmisbare schakel bij de Oranje Leeuwinnen. Met haar grenzeloze energie, creativiteit op het middenveld én imposante palmares hoort Van de Donk bij de absolute top van het Europese voetbal. Dit weten we over haar.

Van de Donk is geboren op 5 augustus 1991. De liefde voor de sport begon in haar geboorteplaats Valkenswaard, waar ze zich op vierjarige leeftijd inschreef bij SV Valkenswaard. Het viel al snel op dat ze beter was dan haar leeftijdsgenoten, en bij UNA kon ze haar talent verder slijpen. In 2008 volgde de overstap naar Willem II, waar ze op zestienjarige leeftijd debuteerde op het hoogste niveau.

Weg bij Willem II

Een zware kruisbandblessure leek roet in het eten te gooien, maar na maandenlang revalideren vocht ze zich terug. Toen Willem II besloot te stoppen met vrouwenvoetbal moest Van de Donk tóch op zoek naar een nieuwe club. Die vond ze bij VVV-Venlo, waar ze een jaar speelde voordat ze terugkeerde naar Brabant, deze keer bij PSV. Haar ontwikkeling bleef niet onopgemerkt en na succesvolle jaren in Nederland lonkte het buitenlandse avontuur.

In 2015 verruilde Van de Donk PSV voor Kopparbergs/Göteborg FC in Zweden. Heel lang duurde dat eerste buitenlandse avontuur niet: na een half seizoen stonden de Engelse topclubs al voor haar in de rij. Arsenal trok aan het langste eind. In haar eerste seizoen met 'The Gunners' veroverde Van de Donk de FA Cup.

Dé absolute kroon op haar Engelse werk was het kampioenschap in 2019. Tijdens de kampioenswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion wist ze zelfs te scoren, waardoor ze een cruciale rol speelde in de 4-0 overwinning. Bij Arsenal vormde ze samen met Vivianne Miedema en Jill Roord een Oranje-clubje in Londen.

Nieuwe stap naar Lyon en zware blessure

Na een succesvolle periode in Engeland was het tijd voor een nieuw hoofdstuk. In 2021 tekende Van de Donk bij Olympique Lyon, een van de beste clubs ter wereld. Ze werd daar direct een belangrijke speelster, maar een nare enkelblessure tijdens een interland leek opnieuwvoor problemen te zorgen. Pas na maanden dokteren werd duidelijk dat het om een afgescheurde pees van het scheenbeen naar de voet ging – een blessure die haar zeven maanden aan de kant hield. Daniëlle liet via social media zien hoe haar revalidatie verliep; haar volgers leefden massaal mee.

Daniëlle van de Donk heeft deze zomer in stijl afscheid genomen van Olympique Lyon. De 165-voudig Nederlands international werd vrijdagavond met de Franse grootmacht voor de vierde keer op rij kampioen van Frankrijk. Vooralsnog is het onbekend waar ze volgend seizoen speelt.

Succes met Oranje Leeuwinnen

Sinds haar debuut in 2010 is Van de Donk een vaste waarde bij de Oranje Leeuwinnen. Ze speelde al op het WK 2015, maar beleefde haar absolute hoogtepunt op het EK 2017 op Nederlandse bodem. In de halve finale tegen Engeland maakte ze de 2-0 en werd bekroond tot speelster van de wedstrijd. Samen met haar teamgenoten werd Van de Donk voor deze prestatie benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ook bij het WK 2019, waar Oranje de finale haalde, was ze van de partij.

Bekend op Instagram en gelukkig in de liefde

Ook buiten het voetbalveld is Daniëlle van de Donk razend populair, met ruim een half miljoen volgers op Instagram. Regelmatig geeft ze haar fans een kijkje achter de schermen van haar leven als profvoetballer, haar avonturen bij club en Oranje, en haar relatie met de Australische Ellie Carpenter, met wie ze samen speelt bij Lyon.

Het stel deelt veel liefdevolle foto's met hun volgers. In de zomer van 2024 kondigde Van de Donk aan dat ze in de zomer van 2025 gaan trouwen in Zuid-Frankrijk, de regio waar zowel Carpenter als Van de Donk actief zijn als speelster.

Eerst focus op het EK

Voordat het bruiloftsfeest losbarst, is eerst alle aandacht gericht op het EK. Van de Donk start op 5 juli met de Oranje Leeuwinnen aan het Europees Kampioenschap, met direct een belangrijke wedstrijd tegen Wales. Daarna wachten topduels met Engeland (9 juli) en Frankrijk (12 juli).