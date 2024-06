Dit is de opstelling van Oranje tegen IJsland, met negen nieuwe namen

Bondscoach Ronald Koeman wil al zijn spelers in actie zien voor het EK voetbal 2024 begint. Oranje speelt maandag tegen IJsland de uitzwaaiwedstrijd, waarna de selectie een dag later naar Duitsland vertrekt. Dit is de opstelling van Oranje.

Afgelopen donderdag tegen Canada (4-0) kregen verschillende spelers al de kans van Koeman. Zo stond Micky van de Ven als linksback opgesteld en Jeremie Frimpong als verkapte rechtsbuiten. Beide spelers vielen in positieve zin op. Frimpong stal zelfs de show in De Kuip met een doelpunt en een assist.

Tegen IJsland krijgen andere spelers dus de kans. Koeman liet op de persconferentie al doorschemeren dat de oplettende kijker de basis al kon invullen op basis van de hesjes. Sportnieuws.nl-verslaggever Rick Kraaijeveld was bij de training en haalde daar de volgende basiself uit.

Ronald Koeman ziet tandem met Jeremie Frimpong en Denzel Dumfries wel zitten: 'Met een beetje voetbalverstand...' Ronald Koeman blikte vooruit op de laatste oefenwedstrijd van Oranje voor het EK in Duitsland. Maandag speelt Nederland tegen Canada en volgens de bondscoach kan men dan de opstelling wel intekenen. "Als je een beetje voetbalverstand hebt, dan kan je het wel invullen. Ik heb al met wat shirtjes, nummers en dat soort dingen gespeeld", zei de bondscoach.

Opstelling Oranje tegen IJsland (4-3-3)

Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Veerman, Reijnders, Koopmeiners; Simons, Depay, Gakpo.

Vlak voor de start van de wedstrijd werd Koopmeiners in de basis vervangen dooor Jerdy Schouten. Koopmeiners had last van een liesblessure en komt daardoor niet in actie.

Alleen Bart Verbruggen en Memphis Depay krijgen dus wederom minuten als basisspeler. Van Verbruggen was dat vooraf al duidelijk: hij is aangewezen als de eerste doelman voor het EK en wist dat hij beide oefenwedstrijden mocht keepen.

Ronald Koeman zet teleurgestelde Wout Weghorst op zijn plek: 'Hij moet laten zien dat het een verkeerde keuze is' Er is normaal gesproken geen basisplek voor Wout Weghorst bij Oranje tijdens het EK, al sluit Ronald Koeman uiteindelijk ook niets uit. Speelminuten als pinchhitter zitten er sowieso in. "Maar dan moet hij zich wel schikken in zijn rol", zei de bondscoach.

Alleen Frenkie de Jong straks nog zonder minuten

Aké maakt zijn rentree op de linksbackpositie, terwijl Memphis wedstrijdfit moet worden. De bondscoach gaat kijken of de spits een hele wedstrijd kan spelen. Enkel Steven Bergwijn, Donyell Malen en Wout Weghorst (en de niet fitte Frenkie de Jong) hebben dan in beide wedstrijden niet in de basis gestaan. Ook de wisselkeepers - Justin Bijlow en Mark Flekken - maken geen wedstrijdminuten.

Bergwijn, Malen en Weghorst vielen allemaal wel in tegen Canada, na ongeveer een uur spelen. De bondscoach verwacht van zijn aanvallers dat ze veel druk zetten, waardoor zij gemiddeld ook wat sneller moe raken. Het zou dus niet gek zijn als de complete voorhoede nu weer wordt gewisseld. Ook Veerman, De Vrij en Van Dijk vielen in de vorige wedstrijd in.

Opstelling IJsland

Valdimarsson; Bjarkason, Ingason, Fridriksson, Finnsson; Traustason, Gudmundsson; Anderson, Haraldsson, Thorsteinsson; Gudjohnsen