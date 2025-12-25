Normaal gesproken is tweede kerstdag elk jaar garantie op spektakel in de Premier League. Dit jaar is er echter maar één affiche op Boxing Day in Engeland. Sportnieuws.nl zocht uit waarom er zo veel minder wedstrijden worden gespeeld op de tweede kerstdag in Engeland.

Boxing Day is traditiegetrouw het toneel van een van de meest spectaculaire speelrondes in de Engelse Premier League. Tweede Kerstdag is dan gevuld met heerlijke affiches voor de voetbalfans die wereldwijd meekijken, maar dit jaar is dat niet het geval. Manchester United - Newcastle United is de enige wedstrijd die op Boxing Day wordt afgewerkt. Het mindere aantal wedstrijden heeft niets te maken met kerstverplichtingen, maar met uitzendrechten.

Weekenden

Contractueel is vastgelegd dat 33 van de 38 speelronden in de Premier League in het weekend moeten worden gespeeld. Dat staat in de contracten met verschillende uitzenders van de wedstrijden. Nu er steeds meer wedstrijden zijn in de Europese competities, schuiven FA Cup-wedstrijden in Engeland steeds vaker op naar het weekend. Om aan die 33 speelronden in het weekend te komen, moest de Premier League dus spelen in het aankomende weekend dat vlak na kerst begint.

Omdat spelers ook genoeg rust moeten hebben tussen de wedstrijden door, is het voor de meeste ploegen niet mogelijk om tijdens Tweede Kerstdag te spelen. Volgens de contracten mag er één wedstrijd buiten de normale weekenddagen van een speelronde vallen. Er is dus wel voor gekozen om dat duel op Boxing Day gespeeld te laten worden. Dat is Manchester United - Newcastle United geworden. Om 21:00 uur trappen die twee teams vrijdag af op Old Trafford.

De traditie Boxing Day

Dat er slechts één Premier League-wedstrijd op Boxing Day wordt gehouden, betekent niet dat de Engelse fans helemaal niets te kijken hebben. In de Championship, League One en de League Two worden alle wedstrijden wel op Tweede Kerstdag afgewerkt. Door de contractuele verplichtingen wordt er wel gebroken met een gigantisch oude traditie in de Premier League. De laatste keer dat er op Boxing Day slechts één wedstrijd werd gespeeld op het hoogste niveau in Engeland was tijdens de Tweede Wereldoorlog.

