Dit is de scheidsrechter tijdens Nederland - Frankrijk: bedreigd door fans op het vliegveld, heldenrol tijdens berucht EK-duel

Anthony Taylor is vrijdag 21 juni de scheidsrechter tijdens Nederland - Frankrijk op het EK. De Engelsman is een grote naam in de voetbalwereld, maar kwam ook vanwege de nodige incidenten in het nieuws. Dit weten we over de scheidsrechter waar Oranje vrijdagavond mee te maken krijgt.

De 45-jarige Taylor is een van de bekendste scheidsrechters op dit EK. Na zijn debuut in de Premier League in 2010 timmerde hij flink aan de weg, ook buiten het Verenigd Koninkrijk. Al bijna tien jaar fluit Taylor interlands, waaronder vier van Nederland. Overigens verloor Nederland geen enkel duel waarin Taylor de leiding had. In 2020 mocht hij vanwege zijn goede prestaties voor het eerst naar een EK, waar een afschuwelijk incident zijn eerste wedstrijd volledig overschaduwde.

Hartstilstand op EK

Taylor was namelijk de scheidsrechter tijdens Denemarken - Finland, het duel waar Christian Eriksen een hartstilstand kreeg. De Brit zag meteen dat het foute boel was, zo vertelde hij later die zomer in gesprek met de BBC: "Ik keek hem recht aan toen hij viel. Ik kon zijn gezicht zien. Toen hij viel, wist ik meteen dat er iets mis was."

Anthony Taylor overlegt tijdens Denemarken - Finland na het incident met Christian Eriksen © Getty Images

Werken in de gevangenis

Dat Taylor meteen zag wat er met Eriksen aan de hand was, komt door zijn ervaringen buiten het veld. Hij werkte voordat hij doorbrak in de voetbalwereld als gevangenisofficier in Manchester, waar ook regelmatig incidenten plaatsvonden. Vanwege zijn kordate optreden tijdens het afschuwelijke incident kreeg hij veel complimenten, omdat hij ook emotionele spelers wist te kalmeren en zelf de rust bewaarde. Hij zou later zeggen dat het werk in de gevangenis hem daarbij hielp.

Tijdens het EK van 2020 kreeg hij dus de complimenten, maar drie jaar later was hij de gebeten hond. Het AS Roma van José Mourinho verloor de Europa League-finale van Sevilla en volgens de Portugese coach was dat volledig de schuld van Taylor omdat hij na een handsbal van Sevilla géén penalty gaf. Mourinho was zo boos dat hij zelfs in de parkeergarage nog verhaal ging halen bij de Engelsman.

José Mourinho is woedend op Anthony Taylor © Getty Images

Lastiggevallen met vrouw en dochter

Het werd later op het vliegveld nog een tandje erger. Daar werd Taylor, die samen met zijn vrouw en dochtertje was, door honderden fans van AS Roma belaagd. Dankzij een aantal agenten bleven Taylor en zijn familieleden ongedeerd en konden ze veilig het vliegtuig instappen.

Bekend gezicht bij Oranje

Nederland heeft veel Premier League-spelers die al met Taylor te maken hebben gehad. Bart Verbruggen (Brighton), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Liverpool-duo Cody Gakpo en Ryan Gravenberch én voormalig Liverpool-speler Georginio Wijnaldum kennen hem ongetwijfeld goed. En Virgil van Dijk al helemaal, als captain van Liverpool. Hij zal op het veld veel met Taylor te maken hebben, aangezien alleen de aanvoerders in discussie mogen met de scheidsrechters dit EK.

Eerste duel dit EK

Nederland en Frankrijk wonnen hun eerste duels in de groep. Oranje versloeg Polen en Frankrijk klopte Oostenrijk. Taylor kwam nog niet in actie. Het duel tussen de favorieten in Groep D wordt het eerste duel van de Engelsman, die in zijn drie duels op het vorige EK negen gele kaarten uitdeelde.

