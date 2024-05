Dit is de selectie van België voor het EK voetbal, met 'verloren zoon' Axel Witsel en PSV'er

De selectie van België voor het EK voetbal is dinsdagochtend bekendgemaakt. Maandag lekten er via muurschilderingen al vier namen uit die zeker zijn van deelname aan het EK in Duitsland. Dinsdag presenteerde de bondscoach de rest.

Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen en Axel Witsel lekten maandag al uit. Vooral de selectie van Witsel is bijzonder. De middenvelder van Atletico Madrid speelde al sinds het WK van 2022 in Qatar geen wedstrijd meer bij de Rode Duivels.

Debuut Johan Bakayoko

Voor PSV'er Johan Bakayoko wordt het EK in Duitsland extra bijzonder. Het is zijn eerste grote eindronde met De Rode Duivels. Bakayoko debuteerde op 24 maart 2023 in de Belgische nationale ploeg en heeft inmiddels elf interlands achter zijn naam staan. Daarin scoorde hij één keer en gaf hij twee assists.

Programma België op EK voetbal

België zit in Groep E van het EK voetbal bij Roemenië, Slowakije en Oekraïne. De Belgen zijn op papier zwaar favoriet om de groep te winnen en makkelijk door te gaan naar de achtste finales. Belgié begint het EK op 17 juni met de wedstrijd tegen Slowakije. Voor het EK spelen onze zuiderburen nog oefenwedstrijden tegen Montenegro en Luxemburg.

De selectie van België

Keepers

Koen Casteels (VfL Wolfsburg, DUI)

Thomas Kaminski (Luton Town, ENG)

Matz Sels (Nottingham Forest, ENG)



Verdedigers

Zeno Debast (Anderlecht, BEL)

Jan Vertonghen (Anderlecht, BEL)

Wout Faes (Leicester City, ENG)

Thomas Meunier (Trabzonspor, TUR)

Timothy Castagne (Fulham, ENG)

Maxim De Cuyper (Club Brugge, BEL)

Dodi Lukebakio (Sevilla, SPA)

Arthur Theate (Stade Rennes, FRA)



Middenvelders

Aster Vranckx (VfL Wolfsburg, DUI)

Charles De Ketelaere (Atalanta, ITA)

Axel Witsel (Atletico Madrid, SPA)

Kevin De Bruyne (Manchester City, ENG)

Youri Tielemans (Aston Villa, ENG)

Orel Mangala (Lyon, FRA)

Amadou Onana (Everton, ENG)

Arthur Vermeeren (Atletico Madrid, SPA)



Aanvallers

Johan Bakayoko (PSV, NED)

Loïs Openda (RB Leipzig, DUI)

Leandro Trossard (Arsenal, ENG)

Romelu Lukaku (AS Roma, ITA)

Jeremy Doku (Manchester City, ENG)

Yannick Carrasco (Al-Shabab, SAO)

Twee reservespelers

Bondscoach Tedesco heeft, als je de namen geteld hebt, tot 25 spelers. Hij mag op 7 juni een definitieve lijst van 26 spelers inleveren. Op de persconferentie zei de Italiaan dat twee reservespelers in de voorbereiding gaan strijden om de laatste plek in de selectie. Die namen heeft hij nog niet verklapt.