Dit is de verguisde scheidsrechter Dennis Higler: gebeten hond na Ajax - AZ kwam vaker in opspraak

Dennis Higler werd vorige maand na Ajax - AZ weer eens de kop van jut tijdens een topwedstrijd. De Nederlandse scheidsrechter is pas 39 jaar oud, maar heeft al voor een mensenleven aan kritiek over zich heen gehad. Dit moet je weten van Dennis Higler, die als voetballer zélf ook scheidsrechters bekritiseerde.

Profvoetballer zou Higler nooit worden, dat zag hij zelf ook wel in toen de in Hilversum geboren man bij VV Hoogland speelde. Wat wel opviel: hij vloekte zo vaak op de arbiters tijdens zijn duels, dat Higler de tip kreeg om zelf eens te gaan fluiten. Dat deed hij, en hoe. Hij schopte het tot KNVB-scheidsrechter en is inmiddels al bijna 15 jaar actief op het hoogste niveau. Ook internationaal staat hij al jaren te boek als topscheids.

Veel kritiek

Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Bijna overal waar Higler komt, krijgt hij kritiek voor beslissingen die in ogen van spelers, trainers en analisten nergens op slaan. Zo noemde RKC-keeper Etienne Vaessen hem al een 'walgelijke vent', noemt ESPN-analist Kenneth Perez zijn gewoonte om spelers vaak bij zich te roepen 'bloedirritant' en kreeg de directie van FC Twente Higler op bezoek na een onterecht goedgekeurde goal van FC Utrecht.

Kritiek na Ajax - AZ

Maar zo erg als dat het in maart 2025 tijdens en na Ajax - AZ in de Eredivisie was, zo erg maakte Higler het zelden mee. In de eerste helft gaf hij een Ajax-assistent twee keer snel geel (en dus rood) voor het agressief verhaal halen bij de vierde man na een beslissing. In de tweede helft maakte Higler volgens AZ-aanvoerder Jordy Clasie 'een grote fout' door Alexandre Penetra zijn tweede gele kaart te geven. Tijdens die beslissing zou Higler zijn eigen fout al hebben toegegeven.

Chaos na rode kaart AZ tegen Ajax: enorm opstootje, Wouter Goes wil wedstrijd staken Bij Ajax - AZ sloeg zondag halverwege de tweede helft de vlam in de pan. Het ging zelfs zover dat AZ-verdediger Wouter Goes gebaarde dat hij het liefst met zijn medespelers van het veld in de Johan Cruijff Arena stapte. De gebeten hond was, net zoals in de eerste helft, scheidsrechter Dennis Higler.

Ook als VAR veel kritiek

Maar, zoals hij zelf ook als VAR weet, kon de beslissing niet meer teruggedraaid worden. Op een tweede gele kaart kan niet ingegrepen worden door de VAR. Als videoscheids is Higler zelf ook niet van onbesproken gedrag. Recent nog tijdens Fortuna Sittard - Heracles zag hij een rode kaart over het hoofd volgens Fortuna-trainer Danny Buijs. "Heeft hij met zijn ogen dicht zitten kijken?", was toen de kritiek.

Tierende AZ'er Jordy Clasie witheet op scheids Dennis Higler: 'Werkelijkwaar schandalig' Jordy Clasie moest zijn best doen om niet vloekend en tierend voor de camera van ESPN te staan na Ajax - AZ. De aanvoerder van de Alkmaarders verbeet zich, maar sprak desondanks in niet mis te verstane woorden schande van scheidsrechter Dennis Higler.

Nieuwe wedstrijd van KNVB?

Higler stond enorm in de schijnwerpers na de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena en daarop de besloot de KNVB om hem een aantal weken niet in de Eredivisie te laten fluiten. Dat is overigens geen gekke stap van de voetbalbond, want ook Danny Makkelie en Bas Nijhuis werden al eens van nieuwe duels gehouden na opmerkelijke momenten in hun wedstrijden.

PSV-trainer Peter Bosz voert hilarisch toneelstukje op na vraag over Danny Makkelie: 'Geluidsinstallatie moet beter' PSV en trainer Peter Bosz herstelden zich zaterdag thuis tegen Heerenveen van een reeks zwakke resultaten. Het werd 2-1 voor de club uit Eindhoven. Scheids van dienst was Danny Makkelie. Een vraag over hem aan Bosz zorgde op de persconferentie voor hilariteit.

UEFA positief over Higler

Waar Higler in Nederland geregeld onder vuur ligt, lijkt de Europese voetbalbond UEFA juist heel positief. Dat zijn ze niet per se over hem als scheidsrechter, maar wel in de rol als VAR. Higler werd door de UEFA in die functie geselecteerd voor het EK voor vrouwen van aankomende zomer. Ook stelde de bond hem aan als VAR bij de Champions League-kraker tussen FC Barcelona en Borussia Dortmund.

Bekritiseerde Dennis Higler duikt na onrustige periode ineens op bij enorme kraker Dennis Higler werd na zijn optreden bij Ajax - AZ vorige maand volledig afgekraakt en daarop besloot de KNVB om hem een tijdje buiten de schijnwerpers te houden. De arbiter floot sindsdien nog geen enkele wedstrijd in de Eredivisie, maar speelt opmerkelijk genoeg woensdagavond wel een rol bij de Champions League-kraker tussen FC Barcelona en Borussia Dotmund.

Statistieken Dennis Higler

Higler floot in totaal 286 wedstrijden in de Eredivisie en trok daarin 857 gele kaarten en 52 rode. Hij deelde 93 strafschoppen uit in de hoogste Nederlandse competitie. Hij floot tot dusver alleen nog in de Europa League en Conference League, zijn debuut in de Champions League moet hij nog maken als scheidsrechter. In totaal floot hij 481 duels, waarin hij 1505 keer geel trok en meer dan 100 keer rood. In 1 op de 10 wedstrijden gaf hij gemiddeld een strafschop.