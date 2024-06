Dit is de vermoedelijke opstelling van het Nederlands elftal tegen Oostenrijk

Ronald Koeman gaf daags voor het duel met Oostenrijk al één naam weg voor de basisopstelling. Memphis Depay verschijnt gewoon direct aan de aftrap. Andere keuzes liet hij in het midden, al gaf hij aan tevreden te zijn met de spelersgroep.

Het was het onderwerp van gesprek deze week: de spitsenpositie bij het Nederlands elftal. Memphis speelde de eerste twee wedstrijden op het EK niet goed en dat zorgde voor kritiek. Moest hij misschien worden vervangen door supersub Wout Weghorst? "Nee." Is het antwoord van Ronald Koeman.

'Je wil een duurzaam, groen EK... Hoe kan je dit dan niet geregeld krijgen?' Aron Kleeven bespreekt met verslaggever Rick Kraaijeveld verschillende zaken rondom het Nederlands elftal. Na de persconferentie van Ronald Koeman en Stefan de Vrij hadden ze het over de treinreis van Oranje, de basisplaats van Memphis en de tegenstander Oostenrijk.

'Goed gevoel over Memphis'

De bondscoach gaf aan dat er geen twijfel bestaat dat Memphis speelt. "Geloof niet dat het gebrek aan vertrouwen bij Memphis een probleem is, hij is overtuigd van zichzelf. Hij heeft een belangrijke rol in dit elftal, omdat hij normaal gesproken meer waarde voor dit elftal heeft. Zonder een goede Memphis zullen we het moeilijker krijgen om verder te komen." Wout Weghorst zal dus nog altijd genoegen moeten nemen met zijn invallersrol.

Kijk hier de persconferentie voor Nederland - Oostenrijk terug Het Nederlands elftal speelt dinsdag om 18.00 uur het laatste groepsduel van het EK tegen Oostenrijk. Bondscoach Ronald Koeman en verdediger Stefan de Vrij schoven maandagavond aan bij de persconferentie om vooruit te blikken op het duel. Kijk hier de persconferentie terug.

Middenveld Oranje

Dan is er nog altijd een andere discussie: die op het middenveld. Joey Veerman werd gepasseerd tegen Frankrijk, maar of dat nu weer zo zal zijn is nog maar de vraag. Koeman analyseerde Oostenrijk en noemde hen een aanvallend team dat hoog druk zet. Teams die hoog druk zetten, laten veel ruimtes vallen in de verdediging. Een perfect toneel voor Veerman, zou je kunnen zeggen.

Toch liet Koeman weinig los over veranderingen. De kans is zomaar aanwezig dat hij kiest voor dezelfde elf als tegen Frankrijk. Koeman houdt van constantheid en duidelijkheid voor de spelers. Dat hij wisselde na de eerste wedstrijd, was logisch gezien de niveauverschillen. Dat hij na Frankrijk veranderingen doorvoert, zou niet per se logisch zijn. Het stond goed en er was niet één grote dissonant. Op Memphis na dan, maar dat is al besproken.

Forse kritiek op Ronald Koeman na 'snelle onthoofding' bij Oranje: 'Een poffert op je neus' Bondscoach Ronald Koeman besloot voor het duel van Nederland tegen Frankrijk op het EK om middenvelder Joey Veerman te slachtofferen. De PSV-middenvelder begon zondag nog in de basis tegen Polen, maar zit op de bank tegen de Fransen. Dat komt Koeman op forse kritiek te staan.

De vermoedelijke opstelling van Oranje

Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Veerman, Schouten, Reijnders; Gakpo, Memphis, Frimpong.

Nederland is al zeker van een plek bij de laatste zestien, maar moet winnen om kans te maken op plek 1 in Groep D. Dat zal dan weer voor een gunstige route tijdens dit EK voetbal in Duitsland zorgen.

Alles over het EK-voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.