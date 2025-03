Dit is de vermoedelijke opstelling van Oranje: Ronald Koeman hakt knoop door op lastige linksbackpositie

Ronald Koeman staat voor een flinke klus in Estadio Mestalla in Valencia. De bondscoach hoopt eindelijk de vloek van zijn tweede termijn te kunnen verbreken: winnen van een topland is het enige dat telt. Hij kreeg wel weer een tegenslag te verwerken, ná de eerste kwartfinale. Een flinke puzzel werd hem weer voorgelegd. Dit is hoe hij het gaat oplossen.

Voor de verandering moest Ronald Koeman halverwege weer eens iemand laten overvliegen. Hij is het ondertussen gewend. Bij het EK 2024 gebeurde dat al, voor de eerste kwartfinale in de Nations League moest hij ook alweer alle zeilen bijzetten en ook bij de tweede kwartfinale was het raak. Door de rode kaart van Jorrel Hato en de aanhoudende griep van Jurriën Timber was Koeman genoodzaakt Ian Maatsen bij de groep te halen.

Hij ging van Italië naar Nederland om nog even mee te trainen op zaterdagmorgen, om later die dag met de gehele selectie naar Valencia af te reizen. Daar hoopt hij voor het eerst minuten te maken voor het Nederlands elftal. Hij werd al vaker bij de selectie gehaald, maar maakte opvallend genoeg nog niet zijn debuut. Waar Koeman hoopt de vloek van de toplanden te kunnen doorbreken, hoopt hij eindelijk de vloek van geen speelminuten te doorbreken.

Weinig smaken

Koeman heeft nu eigenlijk bijna geen keus. Het lijkt erop dat hij sowieso een debutant moet gaan opstellen. Want naast Maatsen is er nog maar één logische gegadigde voor de linksback, dat is Youri Baas. De linksbenige Ajacied werd ook pas later bij de selectie gehaald na het afhaken van meerdere verdedigers.

Verder zijn de smaken wel een beetje op. Micky van de Ven is er niet bij, Quilindschy Hartman ook nog niet, Timber is ziek naar huis, Denzel Dumfries is aan de rechterkant afwezig en ook Nathan Aké is geblesseerd. Het is een behoorlijke waslijst voor de bondscoach.

Estadio Mestalla

Voor Koeman wordt het een bijzonder affiche. Hij zet weer voet in het stadion waar hij maar een half jaar coach was. Zijn periode bij Valencia was niet bepaald fijn te noemen, al merkte hij ook de goede momenten op bij de club waar hij ontslagen werd. "Ik stap hier hetzelfde naar binnen als toen ik donderdag De Kuip instapte. Ik heb ook goede gevoelens bij dat stadion, net als bij deze. Ik heb hier goede momenten en minder goede momenten beleefd. Maar dat is het leven van een trainer."

Gezien de belangen van de wedstrijd, zal Koeman waarschijnlijk kiezen voor de meest voor de hand liggende optie op linksback. Dat is toch wel Maatsen. Hij is de meest natuurlijke back van de twee opties, waar Baas dit hele seizoen al centraal achterin speelt. Dat hij een geschiedenis heeft als linksback is dan minder relevant, Maatsen speelt daar wekelijks.

Verder heeft Koeman weinig reden tot wisselen, hij verklaarde iedereen fit. Dat betekent dat hij Frenkie de Jong niet pas later hoeft te brengen, zoals hij anderen ook niet hoeft te sparen. Koeman zal - en eigenlijk moet - op volle oorlogssterkte het duel met Spanje in gaan.

Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal

Verbruggen; Geertruida, Van Hecke, Van Dijk, Maatsen; De Jong, Reijnders, Kluivert; Gakpo, Memphis, Simons

