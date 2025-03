Dit is de voetballende schoonzoon (18) van Arne Slot: buitenspeler maakte pikante overstap naar buurman

Arne Slot is een voetbaldier pur sang. De trainer van Liverpool praat het liefst de hele dag over het spelletje. Dan komt het dus goed uit dat hij een schoonzoon heeft die schuurt tegen het profvoetbal.

In de ESPN-rubriek De Talentenfabriek komt naar voren dat Luc Nieuwenhuijs een relatie heeft met Slots dochter Isa. 'Van wat vaderlijk advies van een van de beste trainers van de wereld is nog nooit iemand slechter geworden', schrijft het medium.

Pikante overstap

Nieuwenhuijs speelde een tijd lang in de jeugdopleiding van Vitesse, maar maakte vorige zomer de pikante overstap naar buurman NEC. Hij komt zelf uit Utrecht, dus had hij niet zo veel moeite met de transfer. "De rivaliteit tussen de clubs speelt vooral bij het eerste en bij de mensen in de club", zei hij tegen RN7.

Op het clubkanaal gaf Nieuwenhuijs een korte introductie van zichzelf. "Ik ben aanvaller, mijn voorkeur gaat uit naar rechts- of linksbuiten", aldus de 18-jarige speler van NEC. "Ik vond het altijd al een hele mooie club, mijn ambities liggen op Eredivisie-voetbal. NEC had gewoon veruit het beste ontwikkelingsplan voor mij."

Ronaldo als voorbeeld

Nieuwenhuijs' idool is Cristiano Ronaldo. "Als je kijkt naar zijn werklust en wat hij allemaal bereikt heeft door hard te werken, dan denk ik dat hij een aardig voorbeeld is voor de jonge gasten, ook al heb je wat minder talent." Tegenover een bezoekje aan het trainingscomplex van Liverpool zal Nieuwenhuijs ook geen nee zeggen. Met namen als Mo Salah en Cody Gakpo zijn er genoeg namen waar hij het nodige van kan leren.

Officieus debuut

Nieuwenhuijs speelde meerdere interlands voor Nederlandse jeugdelftallen. Zijn profdebuut laat nog even op zich wachten. Wel maakte de buitenspeler minuten in een oefenduel met RKC Waalwijk. Nieuwenhuijs kwam voornamelijk in actie voor NEC onder 19 en -21.

