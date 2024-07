Dit is de vriendin van Cody Gakpo: model Noa van der Bij, fan van Oranje en miljoenen views op TikTok

Noa van der Bij is de vriendin van Liverpool- en Oranje-aanvaller Cody Gakpo. Het jonge koppel is inmiddels ook gezegend met een baby. Ontdek meer over Van der Bij, die zowel voor als achter de schermen van de modellenwereld haar weg weet te vinden.

Van der Bij werkt als 'junior booker' bij Cachet Models uit Eindhoven. In die rol zorgt ze ervoor dat de juiste modellen bij de juiste klusjes uitkomen. Maar ze is zelf ook te boeken, want op de site van het bedrijf heeft ze haar eigen modellenpagina. Achter haar naam staat '40k', een verwijzing naar haar account op Instagram, dat inderdaad meer dan 40.000 volgers telt.

Van de Bij studeerde management aan de Avans University of Applied Sciences in Breda. Ze is sinds december 2020 de vriendin van Gakpo, meldt The Sun. Toen plaatsten ze voor het eerst een gezamenlijke foto op social media. De Engelse tabloid stelde haar voor aan het Britse voetbalkijkende publiek, toen Gakpo (tijdens het WK 2022 in Qatar) op het punt om vanuit PSV een transfer te maken naar Liverpool.

Baby voor Cody Gakpo en Noa van de Bij

Van de Bij geniet schijnbaar met volle teugen van het leven als spelersvrouw. Op haar Instagram-account staan diverse foto's vanuit prachtige locaties. Ze heeft gereisd naar onder meer Monaco, Ibiza, Saint Tropez en Curaçao.

Sinds begin 2024 verscheen een nieuw soort foto's: die over haar zwangerschap en zoontje. "Tot snel kleine", schreven de aanstaande ouders bij hun eerste bericht over de zwangerschap van Noa. Onder meer collega's Joey Veerman, Donny van de Beek en Noni Madueke feliciteerden het koppel met de gezinsuitbreiding. Op 25 april 2024 was het zover en kwam Samuël Seth Gakpo ter wereld.

Noa van der Bij (rechts) tijdens Nederland - Argentinië bij het WK 2022 ©Getty Images

Samuël Seth Gakpo

Eind mei mocht de kleine voor de eerste keer mee naar het voetbalstadion. Toevallig was dat gelijk een beladen duel voor Liverpool. Het was het afscheid van trainer Jürgen Klopp, die bijna tien jaar verbonden was aan The Reds. "Laatste wedstrijd van het seizoen en de eerste voor Samuël", schreef Noa bij de bijbehorende TikTok-video.

Gakpo is gelovig en regelmatig in de kerk te vinden. Van der Bij vergezeld haar vriend dan regelmatig.

Noa van de Bij op TikTok

Ondertussen scoort Van der Bij steeds beter op social media. Toen haar relatie met Gakpo bekend werd, stond de teller bij Instagram op 6000. Inmiddels zijn dat er dus '40k'. Op TikTok heeft ze dik 120.000 volgers en sommige van haar video's bereiken ruim één miljoen views. Zoals onderstaande video over de laatste wedstrijd van het seizoen van Liverpool.

En op onderstaande TikTok-video blijkt dat het een gezellige boel is bij Cachet Models. Ze introduceert twee modellen als "collega's", waarop een van hen speelt dat ze verontwaardigd is: "Collega's? We zijn hier al acht jaar!" Waarna Van de Bij zichzelf corrigeert: "Oké... Besties!"

EK 2024

Van der Bij was er op het EK bij toen Nederland met 3-2 onderuit ging tegen Oostenrijk. Gakpo maakte de eerste gelijkmaker namens Oranje, maar kon een nederlaag niet voorkomen. Ook tijdens de na strafschoppen verloren wedstrijd met Argentinië op het WK van 2022 zat Van der Bij op de tribune.

