Dit is de vriendin van Frenkie de Jong: oud-hockeyster en fotomodel Mikky Kiemeney was eenzaam in Barcelona

Mikky Kiemeney is vooral bekend als de vrouw van Frenkie de Jong, maar de 26-jarige Brabantse timmert zelf ook aardig aan de weg. De oud-hockeyster van HC Den Bosch woont met haar voetballende man in Barcelona en is van daaruit flink actief als ondernemer en influencer.

Mikky en Frenkie kennen elkaar van de middelbare school, het Koning Willem II College in Tilburg. Zij hockeyde in die tijd op hoog niveau bij HC Den Bosch, hij speelde in de jeugd van Willem II. "Frenkie zat een klas hoger en was me eigenlijk nooit opgevallen", vertelde ze daarover in FHM. Maar toen ze een foto van hem zag en een vriend van Frenkie opving dat ze hem knap vond, ging het snel. "Diezelfde avond kreeg ik een berichtje op Facebook of hij m’n nummer mocht."

De twee leerden elkaar vervolgens via WhatsApp beter kennen en toen volgde de eerste date. "We gingen een beetje tv kijken bij hem thuis geloof ik en daarna zijn we uit eten gegaan bij Happy Italy, dus dat was ook heel romantisch, haha." De vonk sloeg echter over en sindsdien zijn de twee samen. "M’n hockeyteam kreeg daar ook lucht van natuurlijk. Die moesten heel hard lachen en zeiden “Heet ‘ie nou echt Frenkie?”. Ik werd uitgelachen omdat hij Frenkie heet."

Barcelona

Frenkie stapte van Willem II over naar Ajax, debuteerde in Oranje en verdiende een transfer naar Barcelona. Mikky ging uiteraard met hem mee, maar in het begin was dat zeker niet altijd makkelijk. "Ik werd in het diepe gegooid", vertelde ze tegen Glamour. "Was ineens in een onbekende stad zonder vrienden of familie, en Frenkies leven begon direct. Ik moest mijn leven daar gaan opstarten, maar had geen idee waar ik moest beginnen. Ik voelde me zó alleen."

Het kwam echter helemaal goed, mede dankzij Frenkie die zag dat zijn vriendin worstelde. "Op die momenten was hij extra lief voor me, nam hij me mee uit eten, naar het strand." Zelf dook ze ook met grote regelmaat op bij de wedstrijden van Barcelona, waar ze met de andere voetbalvrouwen op de tribune zat.

Mikky Kiemeney (l) met Anna Lewandowska, de vrouw van Barça-spits Robert Lewandowski. © Getty Images.

Influencer

Ondertussen is Mikky zelf flink groot geworden op Instagram. Ze heeft inmiddels 1,7 miljoen volgers en maakt daar handig gebruik van. Ze promoot verschillende merken en heeft ook een eigen kledinglijn opgezet waar ze zelf het gezicht van is: MIKKY KI.

Zoontje Miles de Jong

In mei van 2024 verraste Mikky haar volgers door op Instagram bekend te maken dat Frenkie niet langer haar vriend, maar nu haar man was. De trouwplannen van de twee waren al langer bekend, maar de datum werd zorgvuldig geheim gehouden. De felicitaties stroomden uiteraard binnen.

De liefde tussen de twee werd eerder al bezegeld op 21 november 2023, toen hun zoontje Miles werd geboren. In februari van dit jaar nam Frenkie zijn zoontje voor het eerst mee naar een wedstrijd van Barcelona. De Catalanen wonnen het thuisduel met Getafe met 4-0 en de middenvelder wist ook nog te scoren. "Mijn geluksbrenger", schreef Frenkie bij een foto van hem en Miles in Olympische Stadion.