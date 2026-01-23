Wonder boven wonder hebben Ajax en Feyenoord tóch nog een kansje om te overleven in Europa. Twee speelrondes geleden leek het over en uit voor beide ploegen maar door verschillende factoren is er toch nog hoop. PSV leek er altijd het beste voor te staan in de Champions League, maar die ploeg komt toch bedrogen uit. Dit zijn voor de traditionele top drie de scenario's om de tussenronde van de hoofdtoernooien te bereiken.

Ajax en PSV hebben in de Champions League nog een kans om de tussenronde te bereiken, iets wat vorig jaar voor de Nederlandse ploegen in het miljardenbal wél lukte. Maar daar is behoorlijk wat voor nodig. Statistisch gezien heeft PSV de beste papieren, maar wel de zwaarste tegenstander in de laatste speelronde: Bayern München, de ploeg die in de laatste 30 wedstrijden maar drie keer punten verspeelde. Ajax staat er het slechtst voor, maar hebben een makkelijkere tegenstander.

Scenario's PSV

Ajax móét dan ook winnen om nog zicht te houden op overleven in de Champions League, PSV niet. Zij staan momenteel 22e in de ranglijst en met een punt tegen Bayern zouden ze in principe genoeg moeten hebben. Er zouden echter wel bijzondere uitslagen moeten komen, om dat te bewerkstelligen.

Wat ook scheelt is dat PSV een positief doelsaldo heeft. Mochten de Eindhovenaren met veel ploegen een gelijke stand hebben, dan is dat doelsaldo als het ware een extra punt. Verliest PSV en willen ze toch doorgaan, dan moeten 7 van de volgende 8 punten afgevinkt worden.

Napoli verliest van Chelsea

Kopenhagen verliest van FC Barcelona

Athletic Bilbao verliest van Lissabon

Club Brugge verliest of speelt gelijk tegen Marseille

Bodo Glimt verliest of speelt gelijk tegen Atlético Madrid

Benfica verliest of speelt gelijk tegen Real Madrid

Pafos verliest of speelt gelijk tegen Slavia

Union verliest of speelt gelijk tegen Atalanta

Scenario's Ajax

Voor Ajax is de manier om te overleven in de Champions League wat overzichtelijker. Er moet eerst gewonnen worden van Olympiakos. Dat komt mede door het dramatische doelsaldo van de Amsterdammers. Ajax is verder nog verwikkeld in een strijd van zestien ploegen die allemaal nog hopen op een Champions League-ticket en zij hebben allemaal een beter doelsaldo.

Op dit moment zijn er al 21 ploegen die 9 punten of meer hebben, er zijn dus nog maar 3 plekken te vergeven. Eén daarvan hoopt Ajax te bemachtigen, want als de Amsterdammers winnen van Olympiakos hebben zij er ook 9. Maar dan moeten er wel een boel andere uitslagen mee zitten. 7 van de onderstaande scenario's moeten dan gebeuren. Spoiler: PSV'ers zullen niet blij zijn.

Athletic Bilbao verliest van Sporting

Napoli verliest van Chelsea

PSV verliest van Bayern München

FC Kopenhagen verliest van FC Barcelona

Club Brugge verliest of speelt gelijk tegen Olympique Marseille

Pafos verliest of speelt gelijk tegen Slavia Praag

Union verliest of speelt gelijk tegen Atalanta

Benfica verliest of speelt gelijk tegen Real Madrid

Bodo Glimt verliest of speelt gelijk tegen Atlético Madrid

Scenario's Feyenoord

Voor Feyenoord geldt in de Europa League hetzelfde als voor Ajax: ze moeten zelf winnen én dan nog zijn ze enorm afhankelijk van de andere velden. Er zijn in de Europa League nog maar vier plekken te verdelen. Feyenoord heeft momenteel 6 punten en kan maximaal nog tot 9 komen, maar de nummer 20 in de ranglijst heeft al 10 punten.

Het komt er op neer dat LOSC Lille, SK Brann en Young Boys sowieso moeten verliezen. Zij spelen tegen respectievelijk Freiburg, Sturm Graz, en Stuttgart. Als zij ook maar een punt pakken is het hele feestje al over. Ron Jans kan Robin van Persie een dienst bewijzen. Celtic staat boven Feyenoord en moet spelen tegen FC Utrecht dat al zeker is van uitschakeling. Als Jans de Schotten op een gelijkspel houdt, is er kans voor Feyenoord. Verder staat er nog één kanshebber boven Feyenoord: Ludogorets heeft één puntje meer dan de Rotterdammers. Ook zij mogen niet winnen.

Dan is er nog een hele rits aan clubs die ook 6 punten hebben en net zo hard hopen op een wonder. FC Basel, FCSB, Red Bull Salzburg en Go Ahead Eagles zijn ook kanshebbers voor de tussenronde. Voor alle clubs behalve Basel geldt wel: ze hebben een slechter doelsaldo dan Feyenoord.

LOSC Lille verliest van SC Freiburg

Brann verliest van Sturm Graz

Young Boys verliest van VfB Stuttgart

Celtic wint niet van FC Utrecht

Ludogorets wint niet van OGC Nice

FC Basel wint niet van Viktoria Plzen

Red Bull Salzburg wint niet van Aston Villa

Go Ahead Eagles en FCSB winnen niet met meer dan 6 doelpunten verschil

