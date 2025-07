João Félix is gepresenteerd bij Al-Nassr. De 25-jarige Portugees tekent een 2-jarig contract en gaat spelen in het team van Cristiano Ronaldo. De motivatie is duidelijk: het voormalig supertalent gaat bakken met geld verdienen.

Een transfer naar het Midden-Oosten betekent meestal einde carrière voor een voetballer. Sportief gezien is de Saudi Pro League weinig om over naar huis te schrijven. De 25-jarige Felix hoort op het hoogtepunt van zijn voetbalcarrière te zitten, maar verkiest een stap naar Ronaldo's Al-Nassr. En als je het salaris bekijkt, is dat nog logisch ook.

Overstap naar zandbak

Al-Nassr zou inclusief bonussen zo'n vijftig miljoen euro voor de 45-voudig Portugees international betalen. In 2019 maakte hij voor dik 127 miljoen euro de overstap van Benfica naar Atlético Madrid. Een gigantisch transferbedrag. In de jaren die volgde werd hij verhuurd aan Chelsea en FC Barcelona. Vorig jaar vertrok hij voor 52 miljoen euro naar Chelsea, maar wist niet te overtuigen in de Premier League.

Miljoenensalaris Joao Felix

In de Saudi Pro League verdienen alleen Ronaldo, Riyad Mahrez, Karim Benzema en Sadio Mané meer centen dan Felix. Wat gaat hij verdienen in de zandbak? Een kleine 17,5 miljoen euro per jaar, zo meldt Correio da Manha. Dat is meer dan een verdubbeling van wat hij verdiende bij Chelsea. Bij de Engelsen zag hij 'slechts' 8 miljoen per jaar op zijn bankrekening verschijnen.

Bij Al-Nassr komt Felix niet eens terecht bij de beste club van Saoedi-Arabië. De ploeg eindigde vorig seizoen slechts als derde, achter Al-Hilal en Al-Ittihad. Bij die laatste ploeg staat ex-Oranje-international Steven Bergwijn onder contract. Het nieuwe seizoen van Al-Nassr begint op 19 augustus met de halve finale van de Saudi Super Cup.