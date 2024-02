'Dit is waarom Isaac Babadi zijn contract bij PSV nog niet heeft verlengd'

Isaac Babadi tekent spoedig een nieuw contract bij PSV. Het waren moeizame onderhandelingen voor de Eindhovenaren, maar alles lijkt goed te komen. Toch wacht de 18-jarige Babadi nog altijd met een reden om zijn krabbeltje te zetten onder een nieuwe verbintenis.

De middenvelder wil volgens het Eindhovens Dagblad namelijk dat zijn moeder aanwezig is bij het tekenmoment, momenteel zit zij in het buitenland. Babadi's broer Samuel deed de onderhandelingen en stelde zich hard op; de verwachting is dat PSV de voetballer financieel flink tegemoet komt.

Dat komt ook door de interesse van andere clubs. Zo sprak Feyenoord-trainer Arne Slot met Babadi. Daar waren ze in Eindhoven met het oog op de topper van aanstaande zondag niet zo van gediend. Ook lagen volgens Voetbal International buitenlandse clubs als Atlético Madrid en AC Milan op de loer.

De verwachting is dat er voor zondag duidelijkheid is, als de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord in het Phillips Stadion op het programma staat.

Cijfers

Babadi speelde dit seizoen zeventien officiële duels voor PSV en daarin kwam hij 450 minuten in actie. De middenvelder scoorde twee goals en gaf geen assists.