Dit is waarom Oranje-fans Dean Huijsen uitfluiten bij Nederland - Spanje

Dean Huijsen heeft zijn debuut voor Spanje te pakken. En dat op grond waar hij geboren is. De zoon van oud-voetballer Donny viel net voor rust in tegen het Nederlands elftal. Bij ieder balcontact volgt een striemend fluitconcert, hieronder lees je waarom.

De bij Bournemouth indruk makende verdediger werd geboren in Amsterdam. Samen met zijn familie verkaste hij al vroeg naar Málaga, vanwege het beruchte verleden van vader Donny. Die had banden met de ontvoerders van Freddy Heineken en flirtte met het criminele circuit. Hij kreeg zelfs een gevangenisstraf van vijf jaar, al ging Donny in hoger beroep vrijuit.

Dit is waarom de fans van Oranje Dean Huijsen uitfluiten

De familie Huijsen koos eieren voor hun geld en begon een nieuw leven in Spanje, waar de voetballende zoon al gauw indruk maakte bij Málaga. Die club lijfde hem in, waarmee de topcarrière van de verdediger begon. Het zorgde er wel voor dat Huijsen voor een keuze stond: kiezen voor Oranje of Spanje? Het werd dat laatste land. "Ik voel me echt heel erg Spaans en ben blij om deel uit te maken van dit nationale team", zei hij toen de keuze was gemaakt.

Dat was het tegenovergestelde van wat hij in de jeugdelftallen van Oranje zei. "Thuis spreken we Nederlands en mijn hele familie komt uit Nederland, dus die keuze was niet moeilijk", sprak hij destijds. Zijn mening draaide dus 180 graden.

De beslissing om voor Spanje uit te komen is een deel van de fans van het Nederlands elftal niet vergeten. Toen Huijsen inviel voor de geblesseerde Pau Cubarsí kreeg hij De Kuip over zich heen. Bij ieder balcontact volgde een fluitconcert.

Rijke voetbalcarrière

Huijsen is nog altijd pas 19 jaar, maar heeft al een heel rijtje mooie clubs achter zijn naam staan. Juventus nam hem over van Málaga en liet hem debuteren in de Serie A. Daarna volgde een verhuurperiode aan AS Roma, waarna hij afgelopen zomer de overstap maakte naar Bournemouth. Daar maakt hij dusdanig indruk dat Real Madrid interesse heeft.

