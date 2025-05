Dit is wanneer Ajax kampioen kan worden in de Eredivisie na de zege PSV op Feyenoord

Ajax had zich zondagmiddag voor de 37ste keer tot landskampioen kunnen kronen, maar daarvoor was het afhankelijk van het resultaat van de wedstrijd Feyenoord - PSV. De Amsterdammers zagen hoe Noa Lang de nummer 2 in de slotminuut de zege bezorgde en staan nu nog maar één punt voor op PSV, dat wel een wedstrijd tegoed heeft. Daardoor moet Ajax het feestje nog even uitstellen, maar wanneer kan de ploeg van Francesco Farioli dan wel kampioen worden?

Ajax leek zich al helemaal op te kunnen gaan maken voor het titelfeest, maar door de 4-0 nederlaag in Utrecht en het 1-1 gelijkspel tegen Sparta, heeft PSV de druk weer kunnen opvoeren. De Amsterdammers inmiddels nog maar één punt voor en dat is een mooie buffer aangezien ze ook nog een wedstrijd tegoed hebben. Dat duel speelt Ajax zondagmiddag tegen NEC. Daarna volgen er nog twee speelrondes.

LIVE Eredivisie | Ajax loopt tegen Nijmeegse muur op in Johan Cruijff ArenA, tussenstand nog altijd gelijk De druk ligt er goed op bij Ajax dat een goed resultaat wil neerzetten tegen NEC. Na de overwinning op PSV okmen de Eindhovenaren voor - in ieder geval anderhalf uur- op één punt van de Amsterdammers. AJax kan er in eigen huis tegen NEC nog weinig tegen in brengen. NEC houdt Ajax relatief makkelijk van scoren in deze - tot nu toe- saaie wedstrijd. Volg het duel hier live.

Wanneer kan Ajax kampioen worden?

Ajax had zondag al kampioen kunnen worden landskampioen kronen, maar de uitkomst van de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV speelde een cruciale rol. Verloor PSV en won Ajax van NEC, dan was de titel binnen voor de Amsterdammers. Feyenoord kwam al snel met 2-0 voor en dus leek er een feest aanstaande in Amsterdam, maar PSV draaide het in de tweede helft volledig om. Door de zege van de concurrent staat Ajax nog maar één punt voor en kunnen bij een zege op NEC het verschil weer naar vier brengen. PSV heeft wel nog een veel beter doelsaldo dan de concurrent uit Amsterdam (+59 tegenover +36).

PSV'er Noa Lang verpest kampioenfeest van geliefd Ajax na krankzinnig duel in De Kuip PSV heeft een streep gezet door het kampioensfeest van Ajax met de overwinning op Feyenoord. De ploeg van Peter Bosz mocht absoluut niet verliezen, want bij een nederlaag had de koploper van de Eredivisie zondagmiddag met een overwinning op NEC de titel al binnen kunnen halen. Uiteindelijk won PSV dankzij een treffer in de blessuretijd van Noa Lang, waardoor het kampioensfeest van Ajax voorlopig op zich laat wachten.

Als er zondag gewonnen wordt van NEC, dan kan de ploeg van Farioli woensdag op bezoek bij FC Groningen voor de 37e keer kampioen van Nederland worden. Zelfs als Ajax niet wint tegen NEC, kan het in Groningen kampioen worden. Dan moeten de Amsterdammers winnen en moet PSV in eigen huis verliezen van Heracles. Gebeurt dat allemaal niet, dan moet Ajax het in de laatste speelronde van het seizoen in eigen huis tegen FC Twente zien af te maken..

Hoe kan PSV nog kampioen worden?

PSV mag dus nog altijd hopen. De Eindhovenaren spelen nog twee duels, ze moeten nog tegen Heracles en het goed draaiende Sparta. Zij moeten echter beide duels winnen én hopen dat Ajax nog twee keer een misstap maakt om alsnog de landstitel te prolongeren.

'Gezellige' Noa Lang reageert op beladen overwinning: 'Nog nooit zo boos gezien' Uitgerekend Noa Lang was zondag met twee doelpunten verantwoordelijk voor een overwinning met PSV op zijn oude club Feyenoord, waar hij behoorlijke fluitconcerten en spreekkoren op zich afgevuurd kreeg. "Dan is het je taak om je koppie erbij te houden," zegt hij achteraf.

Eén lichtpuntje is er wel voor de ploeg van Peter Bosz: het doelsaldo. Met een verschil van 23 doelpunten (+59 tegenover +36) ten opzichte van de Amsterdammers heeft PSV op dat vlak een belangrijke troef in handen, die nog het verschil kan maken in de titelstrijd. Voor de Eindhovenaren geldt nu slechts één doel: winnen en hopen op nog meer misstappen van de concurrent.

Alles over de Eredivisie

