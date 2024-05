Dit zijn de dertien meest opvallende afwezigen in de voorselectie van Oranje

Ronald Koeman maakte donderdag de 30-koppige voorselectie van het Nederlands elftal bekend. Daardoor zijn er ook een aantal spelers die de vakantie voor komende zomer al kunnen boeken. Dit zijn de tien meest opvallende afwezigen in die voorselectie.

De twee meest opvallende namen die niet in de voorselectie van Oranje zitten, spelen bij Feyenoord. Mats Wieffer staat niet op de lijst van Koeman. De middenvelder raakte aan het eind van het Feyenoord-seizoen geblesseerd en lijkt niet op tijd fit voor het EK in Duitsland. Ook Calvin Stengs is door Koeman niet meegenomen in de voorselectie. Hij scoorde tegen Gibraltar nog een hattrick, maar dat was voor een EK-selectie niet genoeg. Feyenoord levert verder wel Lutsharel Geertruida, Justin Bijlow en Quinten Timber af.

PSV en Ajax

Kijkend naar PSV is de naam van Noa Lang de meest opvallende afwezige. Hij zal door zijn blessure niet op tijd fit zijn voor het toernooi. Ook Jordan Teze en Guus Til hebben de schifting niet overleefd. Namens Ajax zitten Brian Brobbey en Steven Bergwijn bij de voorselectie. Dit houdt in dat Kenneth Taylor, Jorrel Hato en Steven Berghuis niet in het stuk zullen voorkomen op het EK in Duitsland.

Keepers

Koeman heeft in zijn voorselectie ook vier keepers opgenomen. Bart Verbruggen, Mark Flekken, Justin Bijlow en Nick Olij mogen nog hopen op een definitieve uitverkiezing. Dit houdt in dat namen als Jasper Cillessen en Marco Bizot niet meegaan naar het toernooi in Duitsland. Laatstgenoemde was basiskeeper bij Stade Brest, de ploeg die voor het eerst in de clubgeschiedenis Champions League-voetbal wist te halen.

Marco Bizot weer in beeld bij Oranje na sterke periode in Ligue 1: 'Atlético Madrid meldde zich' Marco Bizot vertrok in 2021 na vier seizoenen bij AZ naar Stade Brest. In Frankrijk is hij al jarenlang eerste keeper en Brest is aan een geweldig seizoen bezig. De club staat vierde en kan dus zomaar de Champions League halen. Bizot keepte ooit één interland en is door zijn sterke prestaties in Ligue 1 weer in beeld bij bondscoach Ronald Koeman.

Buitenland

Vanuit de buitenlandse competities is het ontbreken van Joshua Zirkzee het meest opvallend. In Italië wordt de spits van Bologna geroemd om zijn geweldige seizoen, maar Koeman heeft hem niet nodig op het EK. Ook Thijs Dallinga en Justin Kluivert hoeven niet op een uitverkiezing te rekenen. De spits van Toulouse en de buitenspeler van Bournemouth kenden ook een sterk seizoen, maar dit was niet voldoende voor de voorselectie.