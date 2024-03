Dit zijn de eerste EK-shirts met een bijzondere inspiratiebron voor België

Adidas heeft donderdag in aanloop naar het EK de thuis- en uitshirts gepresenteerd van de zeven federaties waar het sportmerk mee samenwerkt: Duitsland, België, Italië, Spanje, Hongarije, Schotland en Wales.

De kleuren van de meeste shirts wijken niet af van voorgaande exemplaren. Het roze-paarse uitshirt van Duitsland is wel opvallend in de reeks. Net als het uitshirt van België dat is geïnspireerd op de typische kleding van het Belgische stripfiguur Kuifje. Het shirt werd speciaal daarom gepresenteerd in Louvain-la-Neuve waar het Hergé-museum staat, gewijd aan de tekenaar van Kuifje.

Nueva camiseta de Adidas para la Selección Belga, inspirada en Tintín...👍🏻👌🏻 pic.twitter.com/Ok1DQcPnCn — JorgeAllard 🇨🇱🇫🇷🇩🇪🇨🇮🇵🇪✝️ (@jorgeallard) March 13, 2024

Wales is nog niet geplaatst voor het Europees Kampioenschap, maar moet eerst nog een play-off spelen. De shirts van de andere landen zullen allemaal op het EK in Duitsland gedragen worden.

Op het shirt van het Nederlands elftal moet nog even worden gewacht. Oranje laat zich door Nike uitrusten, en dat heeft nog voor geen enkele EK-deelnemer een nieuw tenue bekendgemaakt.

