Dit zijn de Globe Soccer Awards: voetbalsterren spotten in peperduur hotel op Sardinië

Verwacht veel glitter en glamour dinsdagavond tijdens de grote awardshow van de Globe Soccer Awards. Een peperduur hotel op Sardinië is het decor van nog maar een prijsuitreiking voor de beste voetballers. Alle grote namen zijn genomineerd, plus wat verrassingen. Wat is die awardshow eigenlijk?

De Globe Soccer Awards vinden al sinds 2010 plaats in Dubai. Nadat traditiegetrouw in de winter de wereldwijde prijzen worden uitgereikt, vinden er dit jaar ook shows plaats op de diverse continenten. Om te beginnen in Europa. De winnaars worden gekozen op basis van publieksstemmen en een jury, bestaande uit kenners als journalisten, zaakwaarnemers, trainers en oud-voetballers. Iconen als Francesco Totti, Iker Casillas, Luis Figo en Antonio Conte waren eerder al onderdeel van de jury. Het evenement is dinsdagavond te volgen op Viaplay.

Nominaties

Voor de Europese editie kunnen de fans vijf categorieën verwachten: die van beste speler (mannen), beste club (mannen), beste club (vrouwen), beste coach (mannen) en beste nieuweling (mannen). Tussen de nominaties zijn veel gevestigde namen, maar ook enkele verrassingen te vinden.

Beste speler (mannen)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Phil Foden (Manchester City)

Antoine Griezmann (Atlético Madrid)

Serhou Guirassy (VfB Stuttgart)

Erling Haaland (Manchester City)

Harry Kane (Bayern München)

Bernardo Silva (Manchester City)

Vinicius (Real Madrid)

Lautaro Martinez (Inter)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

Rodrigo (Manchester City)

Mohamed Salah (Liverpool)

Beste club (mannen)

Arsenal

Atalanta

Barcelona

Bayer Leverkusen

Girona

Inter

Manchester City

Paris Saint-Germain

Real Madrid

Sporting

Beste club (vrouwen)

AS Roma

Barcelona

Chelsea

Olympique Lyon

Manchester City

Real Madrid

Beste trainer (mannen)

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

Rúben Amorim (Sporting)

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Mikel Arteta (Arsenal)

Gian Piero Gasperini (Atalanta)

Josep Guardiola (Manchester City)

Simone Inzaghi (Inter)

Míchel (Girona)

Thiago Motta (Bologna)

Xavi (Barcelona)

Opkomende speler (mannen)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Pau Cubarsí (Barcelona)

RIco Lewis (Manchester City)

Kobbie Mainoo (Manchester United)

Jamal Musiala (Bayern München)

João Neves (Benfica)

Cole Palmer (Chelsea)

Lamine Yamal (Barcelona)

Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

Locatie

De awards worden uitgereikt op Sardinië, in het schitterende Hotel Cala di Volpe aan zee. De awardshow mag wat kosten, want het zal niet goedkoop zijn om deze locatie af te huren. Een overnachting kost per persoon al snel zo'n zevenhonderd euro per persoon.