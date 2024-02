Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Ajax Vrouwen in de kwartfinale van de Champions League

De vrouwen van Ajax gaan als nummer twee in de groep door naar de kwartfinales van de Champions League. Ze kunnen bij de laatste acht dus alleen groepswinnaars loten en niet tegen 'eigen' groepswinnaar PSG. Dus blijven er drie mogelijke tegenstanders over tijdens de loting.

De loting van de kwartfinales is op dinsdag 6 februari 2024, om 13:00 uur. De vier groepswinnaars loten dus tegen de vier nummers twee uit de vier poules. Grote ploegen als Arsenal en Wolfsburg doen al een tijdje niet meer mee, toch zijn er nog genoeg andere grote clubs over.

Mogelijke tegenstanders Ajax Vrouwen

Als op 6 februari de loting wordt verricht, heeft Ajax drie mogelijke tegenstanders: FC Barcelona, Chelsea of Olympique Lyonnais. Zij werden in hun groep de winnaars. Vooral Barcelona deed dat met overmacht. Hoewel die ploeg woensdagavond nog in actie moet komen in de laatste wedstrijd, heeft Barça alle andere vijf duels al gewonnen in Groep A. Benfica is ook al zeker van plek twee.

In Groep B is Lyon, ondanks dat er nog een duel te spelen is, ook al zeker van groepswinst. De Franse ploeg won vier keer en speelde een keer gelijk. Het laatste duel met Slavia Praag gaat om des keizers baard. Net als dat Brann Bergen thuis tegen St. Polten ook nergens meer om gaat. Chelsea won met 14 punten uit 6 wedstrijden ook gemakkelijk Groep D. Häcken ging in die groep ook door. PSG werd groepswinnaar in de groep van Ajax. Die ploeg kan Ajax dus niet loten.

Wanneer zijn de kwartfinales?

Het duurt nog wel even voordat de kwartfinales gespeeld worden. De heenwedstrijden worden namelijk pas gespeeld op 19 en 20 maart. De returns zijn ruim een week later, op 27 en 28 maart.