PSV staat voor twee cruciale duels in de Champions League. De hoop op de tussenronde in Europa blijft ondanks de teleurstelling van de nederlaag tegen Atlético Madrid wel springlevend. Dankzij indrukwekkende stunts tegen Liverpool en Napoli heeft PSV een uitstekende uitgangspositie. Sportnieuws.nl zet de mogelijke scenario's op een rij.

Allereerst de huidige situatie: PSV heeft na zes wedstrijden acht punten verzameld. Onnodige punten werden verspeeld in de nederlaag tegen Union St-Gillis (3-1) en het gelijkspel tegen Olympiakos (1-1). De zeges op Napoli (6-2), Liverpool (1-4) en het gelijkspel tegen Bayer Leverkusen zorgden echter voor een geweldige uitgangspositie. Die is na de nederlaag tegen Atlético iets minder geworden en dus moet PSV alles uit de kast halen om door te komen in de Champions League.

Resterende duels PSV

PSV moet nog twee duels spelen. Het speelt woensdagavond uit bij Newcastle United en treft een week later Bayern München in eigen huis. Op papier zijn dat natuurlijk twee loodzware wedstrijden, maar PSV zou kunnen profiteren van het feit dat de Duitse topploeg in de laatste speelronde mogelijk al zeker is van een plek in de volgende ronde.

Om helemaal zeker te zijn van de tussenronde in de Champions League moet PSV waarschijnlijk nog één punt zien te pakken. Wat in het begin van het seizoen nog als een haalbare doelstelling klonk, is intussen achterhaald. Acht punten volstaan niet langer: de rekenmodellen schuiven nu minstens negen punten naar voren. En zelfs met die oogst blijft het afwachten, want dan moet het programma van deze week én volgende week precies de juiste kant opgaan.

Verwachting van Opta

Sportdatabureau Opta rekent aan de hand van allerlei ingewikkelde modellen uit hoe zij de competitiefase zien eindigen. Zij denken dat PSV met 9.69 punten (afgerond 10) op de 21e plek gaat eindigen. De nummers 9 tot en met 24 gaan naar de tussenronde van de Champions League.

Opta verwacht dat de nummer 24 minimaal acht punten gaat halen en dat is precies het aantal waar PSV op staat. De ruime zeges op Napoli en Liverpool hebben de Eindhovenaren echter wel het voordeel van een goed doelsaldo gegeven.

Voorspelde positie Club Verwachte punten 20 Monaco 10.20 21 PSV 9.69 22 Olympiakos 9.45 23 Napoli 9.34 24 Qarabag 8.54 25 Club Brugge 8.44



*Ranglijst op basis van sportdatabureau Opta. Nummer 25 gaat niét door in Champions League.

