PSV staat voor een serie cruciale wedstrijden in de Champions League. Met nog vier duels te spelen, waaronder de uitwedstrijd tegen Liverpool op Anfield, blijft de kans op de tussenronde in Europa levend. Toch heeft PSV door eerdere misstappen een lastige situatie voor zichzelf gecreëerd. Sportnieuws.nl zet de mogelijke scenario's op een rij.

Allereerst de huidige situatie: PSV heeft na vier wedstrijden vijf punten verzameld. Onnodige punten werden verspeeld in de nederlaag tegen Union Sint-Gillis (3-1) en het gelijkspel tegen Olympiakos (1-1). De indrukwekkende 6-2 overwinning op Napoli en het gelijkspel tegen Bayer Leverkusen hebben echter een hoop goed gemaakt. Maar met een zwaar resterend programma zal PSV alles uit de kast moeten halen tegen één van de Europese grootmachten.

Scenario 1: Winst tegen Liverpool

Bij een overwinning op Liverpool zet PSV een grote stap richting de tussenronde van het miljardenbal. Met acht punten op zak, zou de ploeg in de resterende wedstrijden tegen Atlético Madrid (thuis), Newcastle United (uit) en Bayern München (thuis) aan één overwinning voldoende hebben om door te gaan naar de volgende ronde.

Scenario 2: Gelijkspel op Anfield

Een gelijkspel tegen Liverpool kan mogelijk een cruciaal resultaat zijn. Hoewel er vorig seizoen minimaal elf punten nodig waren om de volgende ronde te halen, is er een kans dat PSV dit jaar aan negen stuks al genoeg heeft. Als PSV een punt weet te pakken op Anfield dan is één zege in de resterende duels misschien dus voldoende. Dat is echter wel een heel wankele situatie.

Scenario 3: Nederlaag tegen ploeg van Arne Slot

Een nederlaag zou de situatie een stuk ingewikkelder maken. PSV zou dan tweemaal moeten stunten in de resterende drie wedstrijden. De duels tegen Atlético Madrid (thuis) en Newcastle United (uit) bieden de meest reële kans op punten. Tóch is er ook dan nog hoop, want er moet niet worden vergeten dat Bayern in de laatste speelronde van de competitiefase waarschijnlijk al geplaatst is en mogelijk met een B-elftal zal aantreden.

Verwachting van Opta

Sportdatabureau Opta schat in dat PSV met 8,66 punten (afgerond 9) op de 24e plaats gaat eindigen. De nummers 9 tot en met 24 gaan naar de tussenronde van de Champions League. Vier punten in de laatste drie wedstrijden, zou volgens berekeningen dus net aan voldoende moeten zijn voor een plek in de volgende ronde. Een overwinning op Liverpool is dus van cruciaal belang om de druk in het slot van het toernooi te verminderen.

Verwachte positie Club Verwachte punten 20 Monaco 10.10 21 Brugge 9.52 22 Juventus 9.37 23 Frankfurt 8.92 24 PSV 8.66 25 Pafos 8.61 26 Athletic 7.58



*Ranglijst op basis van Sportdatabureau Opta.

Liverpool - PSV

Liverpool staat met negen punten stevig in de poule en heeft een uitstekende Champions League-reputatie. Hoewel ze acht van hun laatste elf wedstrijden verloren, blijft het team op Anfield de torenhoge favoriet. De aftrap is om 21:00 uur Nederlandse tijd.

