Nederland kent de tegenstanders voor de Nations League in groep A. De loting in Brussel heeft Oranje gekoppeld aan Duitsland, Servië en Griekenland. De eerste wedstrijden worden al in september en oktober gespeeld, de laatste twee groepswedstrijden in november. Het toernooi kan ook zomaar van belang zijn voor het EK in 2028.

Nederland wist dat het zware tegenstanders kon treffen, omdat ze in de hoogste groep van de Nations League zitten, groep A. Alleen Italië, Denemarken en Kroatië konden niet getroffen worden. Zij zullen in Groep A strijden om een plek in de kwartfinales, met dus onder andere Duitsland. Alleen de nummers 1 en 2 gaan daar naartoe. De nummer drie moet een play-off tegen een nummer twee uit divisie B spelen . De nummer vier degradeert sowieso naar de op één na hoogste divisie.

Duitsland

Nederland en Duitsland treffen elkaar wel vaker in de Nations League. In 2024 zaten ze ook bij elkaar in de poule. Het werd toen 2-2 in de Johan Cruijff ArenA, even later ging Oranje met 1-0 onderuit in München. Eén van de meest memorabele edities vond plaats op 19 november 2018. Het is de welbekende wedstrijd van het briefje van Ronald Koeman, waarop staat dat Virgil van Dijk in de spits moest spelen. In de slotfase sleepte Nederland een cruciaal gelijkspel uit het vuur door een doelpunt van Van Dijk.

Speeldata

Dat de loting nu al was, is vanwege de snelle start nog niet zo gek. Vlak na het WK gaat Oranje alweer spelen voor de Nations League. In september en oktober worden de eerste vier wedstrijden gespeeld en de laatste twee in november. Daarna zullen de kwartfinales plaatsvinden in maart, waarna de Final Four in juni zullen zijn.

Nederland bereikte één keer de finale in 2019, toen was Portugal te sterk voor de ploeg van Ronald Koeman. Vorig jaar strandde Oranje in de kwartfinale toen Spanje in een tweeluik te sterk was. Daar was wel een penaltyserie voor nodig om beslissing te brengen.

Op dezelfde dag als de loting werd ook bekend waar Oranje zich gaat stationeren tijdens de groepsfase van het WK in 2026. Ze verblijven in Kansas City en maken gebruik van de faciliteiten van de KC Kansas City Currents, een vrouwenvoetbalclub in Kansas City. Het is één van de speelsteden van Oranje, waar zij hun laatste wedstrijd in de groep zullen afwerken.

De ligging is volgens Ronald Koeman perfect. Vanwege de afstanden met de andere speelsteden, maar ook vanwege het klimaat; het is iets minder warm in KC dan in Houston of Dallas, dat een stuk zuidelijker ligt. Ook Engeland en Argentinië zijn in deze stad gevestigd.