Dit zijn de vermoedelijke opstellingen van Feyenoord en Ajax: beide eerste keepers ontbreken tijdens De Klassieker

Het is dé wedstrijd van het weekend. De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax. De clash begint zondag om 14.30 uur in de Kuip. De nummers twee en vijf van de Eredivisie hebben veen personele problemen. Bekijk hier de vermoedelijke opstellingen.

Feyenoord en PSV missen een hoop spelers. Feyenoord moet het stellen zonder Justin Bijlow, Quilindschy Hartman, Gernot Trauner en Luka Ivanusec. Ook bij Ajax zijn er veel personele problemen. Steven Berghuis en Jordan Henderson zijn er niet bij. Daarnaast raakte tijdens het teleurstellende gelijkspel tegen Go Ahead Eagles doelman Diant Ramaj geblesseerd toen hij in de fout ging bij de gelijkmaker.

Problemen genoeg bij Ajax

Alsof ze niet genoeg problemen hadden in Amsterdam. Het rampseizoen kreeg deze week een nieuw hoofdstuk toen de pas net begonnen Alex Kroes werd geschorst door de club. Hij kwam in opspraak toen duidelijk werd dat hij vlak voordat hij wist dat hij zou worden aangesteld aandelen van Ajax had gekocht.

Ook Van Praag in opspraak

Ook RvC-voorzitter Michael van Praag, die eerder harde woorden sprak over Kroes, heeft zich in de nesten gewerkt. Volgens de NOS 'heeft Van Praag verzuimd zijn eigen Ajax-aandelen te laten registreren bij de Autoriteit Financiële Markten' (AFM).

Kortom, het is erg onrustig bij Ajax. Gerard Vanenburg voorspelde in gesprek met Sportnieuws.nl in ieder geval een zware middag in Rotterdam voor Ajax. "Ajax moet op dit moment ervoor zorgen dat ze alle punten moeten vangen die ze kunnen vangen. Ze moeten zorgen dat ze geen pak slaag krijgen van Feyenoord en dat wordt moeilijk zat."

Is het dan alleen maar slecht nieuws bij Ajax? Niet helemaal, want Brian Brobbey keert na een hamstringblessure waarschijnlijk terug in de wedstrijdselectie. Volgens het Algemeen Dagblad begint hij wel op de bank en start Steven Bergwijn in de punt van de aanval.

Brobbey is een van de weinige lichtpuntjes dit seizoen bij Ajax. Aad de Mos vertelde in gesprek met Sportnieuws.nl dat hij Brobbey verkiest boven Giménez, omdat de Nederlander een stuk completer is. Bekijk de hele video met De Mos waarin hij ook uithaalt naar de komst van Henderson en Ajax adviseert hieronder.

Vermoedelijke opstellingen van Feyenoord en Ajax

Feyenoord: Wellenreuther, Geertruida, Beelen, Hancko, López; Wieffer, Zerrouki, Timber; Minteh, Giménez, Paixão.

Ajax: Rulli; Gaaei, Rensch, Kaplan, Hato, Taylor; Tahirovic, Mannsverk; Hlynsson, Bergwijn, Godts.