Dit zijn de vermoedelijke opstellingen van PSV en Borussia Dortmund

PSV staat dinsdagavond in de achtste finale van de Champions League tegenover Borussia Dortmund. De Nederlandse club hoopt in het eigen Philips Stadion een goede uitgangspositie neer te zetten voor de return in Duitsland. Dat doet de ploeg van Peter Bosz met Johan Bakayoko terug in de basis.

Tenminste, als we de vermoedelijke opstellingen van het AD moeten geloven. Bosz heeft de rechtsbuiten weer terug in de basis gezet voor het duel met Dortmund. Dat gaat ten koste van Ricardo Pepi, die tegen Heracles afgelopen weekend nog de Belg verving voorin. Bakayoko was toen ziek.

Wat Bosz' favoriete speler kan brengen tegenover topscorer Luuk de Jong Peter Bosz gaf in aanloop naar het Champions League-duel met Borussia Dortmund meermaals aan fan te zijn van Julian Brandt, de flankenflitser bij de tegenstander van dinsdagavond. Waar Dortmund juist erg veel rekening houdt met de kwaliteiten van Luuk de Jong. Alle reden om de spelers tegen elkaar op te wegen.

Vier middenvelders bij PSV

Verder kiest Bosz voor een aanvallend ingesteld PSV, met liefst vier middenvelders in de vermoedelijke opstelling. Jerdy Schouten zakt een linie in en gaat de opbouw verzorgen vanuit de defensie. Daardoor is er op het middenveld ruimte voor Joey Veerman, Ismael Saibari én Malik Tillman.

Omdat Schouten een linie naar achteren gaat, moet Andre Ramalho weer naar de bank. De andere verdedigers zijn Sergiño Dest, Olivier Boscagli en Jordan Teze.

Vermoedelijke opstelling PSV tegen Dortmund

Benitez; Dest, Boscagli, Schouten, Teze; Saibari, Veerman, Tillman; Lozano, De Jong en Bakayoko.

Borussia Dortmund-trainer Edin Terzic is dol op Ian Maatsen: 'Hij doet het echt geweldig tot nu toe' Edin Terzic en Gregor Kobel waren namens Borussia Dortmund aanwezig bij de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel met PSV. De grote vraag is: zal Donyell Malen spelen? De trainer blijft geheimzinnig: "We moeten straks de stand van zaken bekijken."

Bij Borussia Dortmund zien we twee Nederlanders in de vermoedelijke opstelling staan. Donyell Malen keert terug in Eindhoven bij de club waar hij doorbrak en de transfer naar BVB verdiende. Hij start op rechtsbuiten. Aan de andere kant van het veld, op linksback, zien we Ian Maatsen. Hij wordt gehuurd van Chelsea.

Vermoedelijke opstelling Borussia Dortmund tegen PSV

Kobel, Maatsen, Schlotterbeck, Süle, Ryerson; Can, Reus, Sabitzer; Sancho, Füllkrug en Malen.

PSV - Borussia Dortmund begint dinsdagavond om 21:00 uur.